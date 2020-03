Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat bestätigt, dass die Bundesregierung ein umfassendes Rettungspaket wegen der Coronakrise im Volumen von etwa 150 Milliarden Euro plant. Es solle zügig beschlossen werden, sagte Scholz in Potsdam. Dem Gesetzentwurf für einen Nachtragshaushalt wird das Kabinett voraussichtlich am Montag zustimmen. Bundestag und Bundesrat sollen sich noch in der kommenden Woche damit befassen.

Die mit dem Nachtragshaushalt für 2020 auf den Weg gebrachten Maßnahmen sollen Ausgaben von 122,8 Milliarden Euro umfassen. Zudem rechnet die Bundesregierung wegen der wirtschaftlichen Probleme mit Steuermindereinnahmen von 33,5 Milliarden Euro.

Ein zweiter Gesetzentwurf für einen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) sieht zudem vor, dass das Finanzministerium ermächtigt wird, bis zu 100 Milliarden Euro an Krediten für die Aufgaben des WSF aufzunehmen, der Unternehmen auch mit staatlichen Beteiligungen helfen soll. Mit einer weiteren Kreditermächtigung über 100 Milliarden Euro soll der WSF die Darlehensgewährung der Förderbank KfW unterstützen.

Schuldenbremse wird außer Kraft gesetzt

Scholz sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der Bund müsse "zeitweilig die Grenze der Schuldenbremse überschreiten". Diese erlaubt normalerweise eine maximale Neuverschuldung von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, aktuell etwa zwölf Milliarden Euro. Für "außergewöhnliche Notsituationen" gelten aber Ausnahmen, die vom Bundestag beschlossen werden können.

Scholz plant nun mit einer nachträglichen Nettokreditaufnahme von 156,3 Milliarden Euro für 2020. "Daran zeigt sich, wie handlungsfähig unser Staat ist", sagte der Finanzminister der FAS. Derzeit müsse hinter dem Schutz von Menschenleben alles andere zurückstehen, die Sicherung des Wohlstands behalte die Regierung dabei aber im Blick. "Deshalb gehen wir jetzt energisch und massiv vor, damit die Krise sich nicht zu stark ausweitet und zu lange dauert."

Allein die angekündigten Hilfen für angeschlagene Unternehmen sollen ein Volumen im dreistelligen Milliardenbereich haben. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds wird demnach ermächtigt, "Garantien bis zur Höhe von 400 Milliarden Euro zu übernehmen, um Liquiditätsengpässe zu beheben und die Refinanzierung am Kapitalmarkt zu unterstützen".

Laut der Welt am Sonntag soll der WSF Unternehmen mit mindestens 2.000 Arbeitnehmern und mindestens 320 Millionen Euro Jahresumsatz unterstützen. Auf Finanzkonzerne solle sich der Rettungsschirm allerdings nicht erstrecken.

Einmalzahlung für kleine Firmen

Für kleine Unternehmen und Selbstständige sind laut dem Handelsblatt Soforthilfen von jeweils bis zu 15.000 Euro vorgesehen. Dies gelte für Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten, die infolge der Coronakrise nach dem 11. März einen Schadenseintritt erlitten haben, heißt es demzufolge im entsprechenden Gesetzentwurf. Firmen mit bis zu fünf Beschäftigten können demnach eine Einmalzahlung von 9.000 Euro erhalten.

Zur Existenzsicherung zum Beispiel von Solo-Selbstständigen werden die Hartz-IV-Mittel um etwa drei Milliarden Euro erhöht. Für die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung, Förderung der Entwicklung eines Impfstoffs, für Unterstützungen der Bundeswehr wie auch für Hilfen für Deutsche im Ausland sind rund 3,5 Milliarden Euro vorgesehen.

Auch die von den Corona-Auswirkungen betroffenen Mieter und Schuldner will die Bundesregierung schützen. Eine Gesetzesänderung soll sicherstellen, dass Schuldner Zahlungen vorerst nicht leisten müssen.