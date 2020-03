Italien, Frankreich, Österreich – europaweit greifen Staaten zu drastischen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Seit Donnerstagmorgen bleiben beispielsweise in Italien die meisten Geschäfte geschlossen. Nur Lebensmittelläden, Apotheken, Tankstellen und wenige andere Geschäfte dürfen weiter öffnen. Auch Bars und Restaurants müssen vorerst ganz dichtmachen. Frankreich verbietet den Besuch in staatlichen Altersheimen und Pflegeeinrichtungen. Österreich lässt Reisende aus Italien nicht mehr ins Land, setzt den Unterricht an Schulen und Universitäten aus und schließt mit Ischgl auch den ersten Skiort.

In Deutschland beschränkt sich die Bundesebene dagegen bisher darauf, Empfehlungen abzugeben. "Der Krisenstab empfiehlt die Absage aller öffentlichen und privaten Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 erwarteten Teilnehmern", heißt es in einer Pressemitteilung des Bundesgesundheitsministeriums von Mitte der Woche. Auch bei einem gemeinsamen Presseauftritt mit der Bundeskanzlerin erteilte Gesundheitsminister Jens Spahn vor allem freundliche Ratschläge:

Jeder solle sich überlegen, ob der Besuch eines Konzerts oder eines Restaurants derzeit wirklich notwendig sei oder ob man als Dienst am Allgemeinwohl nicht doch darauf verzichten könne. Auch der Kontakt zu den Großeltern soll – zu deren Schutz – eher eingeschränkt werden. Die Idee dahinter: Je mehr Kontakte jeder auf seine Art vermeidet, desto langsamer kann sich das Virus ausbreiten und desto geringer ist die Gefahr, dass das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt, etwa weil keine Intensivbetten mehr zur Verfügung stünden.

Dass der Gesundheitsminister nicht einfach ein Gesetz erlässt, das all diese Ratschläge zur bundesweiten Anordnung machen würde, hat einen einfachen Grund: Er ist dafür nicht zuständig.



Die Länder sind in der Pflicht

Tatsächlich ist der Infektionsschutz Sache der Bundesländer und der Kommunen. Die unterste – und gleichwohl wichtigste – Ebene in diesem System sind die örtlichen Gesundheitsämter. Sie werden als Erste informiert, wenn ein Labor einen Corona-Fall bestätigt. Laut den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes müssen die Gesundheitsämter dann gemeinsam mit anderen kommunal Zuständigen und in Abstimmung mit den Landesbehörden auch darüber entscheiden, welche weiteren Maßnahmen anstehen. Sollen Schulen, Kitas oder Schwimmbäder geschlossen werden? Welche Veranstaltungen werden abgesagt?

So kommt es, dass etwa die Stadt Halle am Donnerstag entschied, nicht nur alle Kitas und Schulen zu schließen, sondern auch alle öffentlichen Veranstaltungen abzusagen. Auch Bayern will am Freitag über Schul- und Kitaschließungen entscheiden, obwohl Gesundheitsminister Spahn generelle Schulschließungen noch am Mittwoch eher ablehnte.

Kommt der Föderalismus in Pandemiezeiten an seine Grenzen, weil die Gefahren überall unterschiedlich eingeschätzt werden und jede Region ihren eigenen Ansatz verfolgt? Das sehen nicht alle so. Spahn selbst zeigte sich bisher überzeugt, dass es auch im föderalen System durch enge Absprachen und Kooperation der unterschiedlichen Ebenen möglich sei, die Krise in den Griff zu bekommen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet sieht im Föderalismus sogar auch jetzt noch eine Chance: "Gerade in einer solchen Krisensituation zeigt sich: Der Föderalismus ist eine Chance und er fordert uns zugleich. Länder und Kommunen können vor Ort am besten beurteilen und entscheiden, was notwendig ist für das öffentliche Leben in Abwägung mit dem Schutz der Gesundheit."



Schnell überfordert

Anika Klafki, Juniorprofessorin für Öffentliches Recht in Jena, ist da weniger optimistisch: Bei der Bewältigung der saisonalen Grippewelle seien die Landkreise und kreisfreien Städte angesichts ihrer Erfahrung und Ortskenntnis gut gerüstet, schreibt sie in einem Beitrag für das Verfassungsblog: "In Pandemiesituationen kommt es jedoch schnell zur Überforderung." Die existierenden Pandemiepläne, die die Zusammenarbeit der unterschiedlichen staatlichen Ebenen regeln, seien oft nicht nur veraltet, sondern auch nicht verbindlich.

Das hat auch bisher schon dazu geführt, dass nicht alle kommunalen und Landesstellen sich an die Empfehlungen des Bundes hielten. Erst nach massiver öffentlicher Kritik war etwa das Gesundheitsamt im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick bereit, das Fußballspiel Union gegen Bayern am Samstag ohne Publikum stattfinden zu lassen. Und in der von dem Coronavirus besonders betroffenen Region Heinsberg und auch im nahen Aachen weigerte man sich, medizinisches Personal, das Kontakt mit Infizierten gehabt hatte, danach in Quarantäne zu schicken, wie es den Vorgaben des Robert Koch-Instituts entsprochen hätte. Sonst laufe man auf einen gefährlichen Personalmangel zu und könne Patienten vielleicht nicht mehr versorgen, lautete die Begründung.