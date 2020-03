Björn Höcke kandidiert bei Ministerpräsidentenwahl – Seite 1

Die Thüringer AfD schickt ihren Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke in die Ministerpräsidentenwahl am 4. März. Wie aus einem Schreiben der Fraktion an die Landtagspräsidentin hervorgeht, wird Höcke kandidieren. Damit tritt er gegen den Linke-Politiker Bodo Ramelow an. Welche weiteren Kandidaten in welchen Wahlgängen kandidieren wollen, ist noch nicht entschieden.



Die erste Wahl zum Ministerpräsidenten vor wenigen Wochen hatte eine Krise bei FDP und CDU ausgelöst. Denn der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich war angetreten, obwohl er damit rechnen musste, auch von der AfD gewählt zu werden. Im dritten Wahlgang hatte er Amtsinhaber Bodo Ramelow von der Linkspartei mit einer Stimme mehr aus dem Amt gedrängt. Kemmerich hatte die Wahl angenommen, obwohl im zu dem Zeitpunkt hätte bewusst sein können, dass er nur mit Stimmen der AfD ins Amt gekommen war. Die AfD-Fraktion hatte die anderen Parteien vorgeführt, indem sie im dritten Wahlgang ihrem eigenen Kandidaten – einem Ortsbürgermeister – keine einzige Stimme gegeben hatte.