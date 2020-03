Die Thüringer CDU-Fraktion soll sich ihrem Vorsitzenden zufolge bei der Wahl zum Ministerpräsidenten an diesem Mittwoch im Landtag der Stimme enthalten. "Ich werde meiner Fraktion Enthaltung in allen 3 Wahlgängen empfehlen", schriebt Mario Voigt auf Twitter. "Wir werden uns an die vereinbarten parlamentarischen Verfahrensregeln halten, damit auch in einem Landtag ohne Regierungsmehrheit die politische #Stabilität gewahrt und zentrale Aufgaben erledigt werden können." Dieses Verfahren entspräche der "staatspolitischen Verantwortung" der CDU und zugleich verstoße die Fraktion damit nicht gegen "politische Grundüberzeugungen". Ein Bundesparteibeschluss der CDU verbietet die Zusammenarbeit mit der Linken sowie der AfD.



Im Landtag will sich heute ab 14 Uhr der Linken-Politiker Bodo Ramelow zur Wahl als Ministerpräsident stellen. Für die AfD hatte vor wenigen Tagen der Fraktionsvorsitzende Björn Höcke seine Gegenkandidatur angekündigt.

Eigentlich hatte Ramelow geplant, im ersten Wahlgang gewählt zu werden. Dafür hätte er aber – wie auch im zweiten Wahlgang – die absolute Mehrheit von 46 Stimmen im Erfurter Landtag gebraucht. die von Ramelows angestrebte rot-rot-grüne Minderheitsregierung verfügt aber nur über 42 Sitze im Parlament, weshalb er im ersten Wahlgang auf Stimmen der CDU oder der FDP angewiesen wäre – was in beiden Fraktionen aber auf Widerstand stieß. Die FDP-Fraktion hatte am Dienstag dann sogar angeküdigt, bei der Abstimmung den Plenarsaal verlassen zu wollen, weil man weder für Ramelow noch für Höcke stimmen wolle und Nein-Stimmen bei zwei Kandidaten nicht vorgesehen seien.



Ramelow tritt in drei Wahlgängen an

Ramelow rückte deshalb überraschend am Mittwoch von seinen Plänen ab. "Heute ist kein Tag der Prinzipienreiterei. Ich werde die CDUler heute um konsequente Stimmenthaltung bitten", sagte er. "Mit der Kandidatur von (Björn) Höcke und dem verantwortungslosen Verschwinden der FDP macht es keinen Sinn, im ersten Wahlgang CDU-Abgeordnete zu verbrennen. Das Chaos ist schon groß genug."

Er habe sich am Dienstag mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Voigt über die Situation ausgetauscht und ihm mitgeteilt, dass er erforderlichenfalls in allen drei Wahlgängen antreten werde, so Ramelow.

Die Frage, ob die CDU den Linken-Politiker bei der Wahl unterstützen sollte, hatte für Streit innerhalb der Partei gesorgt. Wiederholt hatten sich CDU-Politiker gegen eine Wahl Ramelows ausgesprochen. "CDU-Stimmen für einen linken Kandidaten sind nicht akzeptabel", sagte etwa der Nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, der Bundesvorsitzender der CDU werden will. Würde die Partei die Wahl Ramelows unterstützen, würde sie die Grenze nach links in Frage stellen. Der Schaden für die CDU wäre "enorm". Auch der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobel nannte eine solche Wahl "absolut undenkbar". "Es kann und darf mit extremen Parteien – links wie rechts – keine Zusammenarbeit geben", so Strobl.

Ausgelöst hatte die Regierungskrise und den Streit um eine Neuwahl Ramelows die vorangegangene Ministerpräsidentenwahl am 5. Februar. Dort war der FDP-Politiker Thomas Kemmerich im dritten Wahlgang mit Stimmen von CDU, FDP und AfD zum Regierungschef gewählt worden. Dies hatte bundesweite Empörung hervorgerufen – Vertreterinnen und Vertreter anderer Parteien sprachen von einem Damm- und Tabubruch. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Wahl Kemmerichs mit Stimmen von CDU und AfD als "unverzeihlich" bezeichnet. Nach drei Tagen trat Kemmerich zurück und ist seitdem geschäftsführend im Amt, hat aber keine weiteren Kabinettsmitglieder. Die Landtagswahl in Thüringen liegt inzwischen mehr als vier Monate zurück.