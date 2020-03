Jetzt beginnt erneut, was wir schon am 5. Februar erlebt haben: Die Landtagspräsidentin tritt in den Tagesordnungspunkt 1 ein und erläutert das Verfahren der geheimen Wahl des Ministerpräsidenten: Gewählt wäre, wer im ersten oder zweiten Wahlgang 46 Stimmen erhält. Die Fraktion der Linken hat Bodo Ramelow vorgeschlagen, der bereits mit SPD und Grünen einen Koalitionsvertrag ausgehandelt hat und sofort losregieren könnte. Rot-rot-grün hat im Landtag aber nur 42 Abgeordnete. Die AfD hat ihren Fraktionschef Björn Höcke vorgeschlagen.