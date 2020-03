Der linke Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow, hat für den Landtagsvizepräsidenten der AfD gestimmt. "Ich habe mich sehr grundsätzlich entschieden, auch mit meiner Stimme den Weg frei zu machen für die parlamentarische Teilhabe, die jeder Fraktion zugebilligt werden muss", sagte er der Thüringer Allgemeinen.



Am Donnerstag hatte der Thüringer Landtag den AfD-Abgeordneten Michael Kaufmann mit einfacher Mehrheit zum Vizepräsidenten gewählt. Der Jenaer Hochschulprofessor erhielt 45 Stimmen. 35 Abgeordnete stimmten gegen ihn, neun enthielten sich.



Ramelow verwies darauf, dass die AfD nach der Wahl ihres Abgeordneten die Blockade der Wahlausschüsse von Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten aufgegeben hatte. "Mir gefällt weder die Partei, noch hege ich Sympathien für Herrn Professor Kaufmann, aber ich achte die Parlamentsregeln", sagte Ramelow. Er habe deshalb beides unterstützen wollen; sowohl die Wahl des Vizepräsidenten, als auch die Absicherung der Zweidrittelmehrheiten für Richter und Staatsanwälte.



"Ich verweigere den Parlamentsrechten der AfD nicht meine Stimme"

Ramelow habe sich vor seiner Entscheidung darüber informiert, ob in Thüringen ein ähnlicher Eklat wie im Brandenburger Landtag möglich sei. Dort hatte AfD-Vizepräsident Andreas Galau eine Aktuelle Stunde zum Thema Rechtsextremismus verhindert und musste erst durch das Landesverfassungsgericht korrigiert werden. "Zum Glück haben wir in Thüringen ein anderes Reglement", sagte Ramelow. "So eine Blockade zu Themen gehen in unserem Landtag nicht."

Der Landtag hatte Ramelow am Mittwoch im dritten Wahlgang mit der einfachen Mehrheit von 42 Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt. Die AfD-Fraktion stimmte nach eigenen Angaben geschlossen gegen ihn. Der Linken-Politiker verweigerte dem AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke anschließend den üblichen Handschlag bei der Gratulation. "Ich verweigere Herrn Höcke meinen Handschlag, aber den Parlamentsrechten der AfD nicht meine Stimme", sagte Ramelow der Thüringer Allgemeinen.