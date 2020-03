Einen Tag nach seiner Wahl zum Thüringer Ministerpräsidenten hat Bodo Ramelow (Linke) eine "neue Form des Miteinanders" der Parteien in Thüringen angekündigt. "Die vier Parteien CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke werden sich nicht mehr von der AfD treiben lassen", sagte er im ARD-Morgenmagazin. Dieser Kernsatz sei von diesen Parteien zusammen verabredet worden. Man müsse lernen, einen neuen Weg zu gehen.

"Ich nenne das den Thüringer Weg", sagte Ramelow. Es werde in Thüringen keinen Stillstand geben. Laut Ramelow seien mit der CDU bereits wichtige Projekte wie ein neuer Landeshaushalt und Investitionen für Kommunen vereinbart worden.

Ramelows rot-rot-grüne Minderheitsregierung verfügt über 42 der 90 Sitze im Landtag und ist damit bei Entscheidungen auf Unterstützung der CDU- oder der FDP-Fraktion mit mindestens vier Stimmen angewiesen. Zwar lehnt die CDU eine fest vereinbarte Tolerierung oder Duldung ab, sieht sich aber als "konstruktive Opposition". So hatte sich die Minderheitsregierung von Ramelow mit der CDU auf einen "Stabilitätspakt" geeinigt, der bis zu Neuwahlen im April 2021 projektorientierte Zusammenarbeit sichern soll. "Ich baue auf die Unterstützung der demokratischen Fraktionen in diesem hohen Haus", sagte Ramelow nach seiner Wahl.

Die Thüringer Regierung hat bereits ihre Arbeit aufgenommen

Auch die Thüringer Linke-Chefin Susanne Hennig-Wellsow rechnet mit einer produktiven Zusammenarbeit im Landtag. Hennig-Wellsow sagte dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR), es gebe jetzt eine bessere Kommunikation mit der CDU. Der vor der Wahl unterzeichnete Stabilitätsmechanismus gelte.

Ramelow sprach sich auch gegen frühere Neuwahlen als im kommenden Jahr aus: "Wir können nicht sofort in Neuwahlen gehen", sagte er. Es müssten zunächst "wahlrechtliche Probleme" beseitigt werden.

Die Regierung in Thüringen hat bereits ihre Arbeit aufgenommen. Die Ministerinnen und Minister von Linkspartei, SPD und Grünen werden an diesem Donnerstag zur Sitzung des Landtags auf der Regierungsbank Platz nehmen. Ramelow hatte sie nach seiner Vereidigung ernannt. Das Parlament, das bis Freitag tagt, hat ein umfangreiches Programm mit etwa 30 Tagesordnungspunkten.

Auf die Unterstützung durch CDU- oder FDP-Stimmen könnte die Minderheitsregierung beispielsweise bei einer Entscheidung über einen Rundfunkänderungsstaatsvertrag angewiesen sein. Der Staatsvertrag, dem alle 16 Bundesländer zustimmen müssen, will Antworten auf die Digitalisierung der Medienwelt geben. Über den Vertragsentwurf hatten die Länder etwa zwei Jahre lang verhandelt.

Einen Monat, nachdem die Wahl Thomas Kemmerichs (FDP) zum Ministerpräsidenten mithilfe von AfD-Stimmen zu einer Regierungskrise in Thüringen geführt hatte, hat Thüringen also wieder eine neue Regierung. Am Mittwoch war Ramelow gewählt worden, im dritten Wahlgang hatte er die erforderliche einfache Mehrheit erreicht. In den zwei vorhergehenden Wahlgängen trat er gegen Björn Höcke, den Fraktionsvorsitzenden der AfD in Thüringen, an.