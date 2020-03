Es war alles für den Putsch vorbereitet. Wochenlang hatte die Union erbittert darüber gestritten, ob die CDU-Vorsitzende Angela Merkel oder der CSU-Vorsitzende Edmund Stoiber 2002 als Kanzlerkandidat gegen den sozialdemokratischen Bundeskanzler Gerhard Schröder antreten solle. "Sie kann es nicht", das war die einhellige Meinung vieler Männer in CDU und CSU. Gleich eine ganze Reihe von Ministerpräsidenten und Landesvorsitzenden hatte Merkel in den Wochen zuvor öffentlich das Misstrauen ausgesprochen. Nun warteten die Herren Christian Wulff, Roland Koch, Erwin Teufel, Jörg Schönbohm und Friedrich Merz am 11. Januar 2002 im Magdeburger Herrenkrug (ausgerechnet!) auf ihre Gelegenheit. Sie waren fest entschlossen, die politische Karriere der damals noch jungen Parteivorsitzenden zu beenden.

Merkel jedoch überrumpelte die Putschisten auf der Sitzung des CDU-Präsidiums in Magdeburg mit einer unerwarteten Botschaft. Sie habe am Morgen im bayerischen Wolfratshausen mit Edmund Stoiber gefrühstückt und ihm die Kanzlerkandidatur angedient, sie habe immer gesagt, Kanzlerkandidat der Union solle derjenige werden, "der die größten Siegchancen hat".

Der Rest der Geschichte ist bekannt. Angela Merkel ist seit 2005 Bundeskanzlerin. Ihr Verzicht 2002 war die Voraussetzung für ihre Kanzlerkandidatur, die bei der vorgezogenen Neuwahl drei Jahre später niemand in Zweifel zog. Jetzt geht ihre lange Karriere zu Ende. Gleichzeitig eskaliert der Machtkampf in der CDU, eine geordnete Übergabe der Macht von Merkel auf Annegret Kramp-Karrenbauer ist gescheitert.



Dass in der CDU in diesen Tagen hart gerungen wird, ist keine Überraschung. Schließlich ging die Nominierung von Kanzlerkandidaten in der Geschichte der Bundesrepublik immer einher mit innerparteilichen Machtkämpfen, mit Tricks, Intrigen und politischen Richtungskämpfen. Wenn es auf die Bundestagswahl zugeht, dann stehen politische Karrieren auf dem Spiel, Jobs und Mandate. Dann entscheidet sich nicht nur, wer im Falle eines Wahlsieges ins Kanzleramt einzieht. Es entscheidet sich auch, welche politischen Netzwerke zum Zuge kommen und welche innerparteilichen Seilschaften vorrücken.

Legendäre Duelle gab es in den vergangenen sieben Jahrzehnten bei der Suche nach Kanzlerkandidaten: zwischen Willy Brandt und Carlo Schmid vor der Bundestagswahl 1961 zu Beispiel; zwischen Helmut Kohl und Rainer Barzel Anfang der 1970er-Jahre sowie zwischen Kohl und Strauß ab 1976. Rudolf Scharping, Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine rangen vor den Bundestagswahlen 1994 und 1998 um die Kanzlerkandidatur. Peer Steinbrück, Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel vor 2009.



Nur drei Herausforderer wurden je Kanzler

AKK ist das erste Opfer eines erbitterten Machtkampfes in der CDU. Ihr gelang es in den 14 Monaten an der Spitze der Partei nicht, ihre Position zu festigen. Einerseits fand sich Friedrich Merz nicht mit seiner Niederlage auf dem Parteitag im Dezember 2018 ab. Andererseits hatte offenbar auch das Merkel-Lager in den vergangenen Monaten den Glauben an die Führungsstärke von Kramp-Karrenbauer und ihrer Eignung für das Kanzleramt verloren. So geht der Machtkampf weiter: Armin Laschet gegen Friedrich Merz. Wer immer sich auf dem Parteitag am 25. April durchsetzt, wird anschließend auch nach der Kanzlerkandidatur 2021 greifen. Norbert Röttgen ist in diesem Duell nur ein Zählkandidat.

Die kommende Bundestagswahl wird unter völlig neuen Voraussetzungen stattfinden. Sieht man einmal von 1949 ab, als Konrad Adenauer nach der ersten Bundestagswahl Kanzler wurde, wird es 2021 erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik nicht das Duell zwischen einem Amtsinhaber oder einer Amtsinhaberin und einem Herausforderer geben. Kein Bewerber wird bei den anstehenden Bundestagswahlen mit einem Kanzlerbonus ins Rennen gehen.

Das ändert alles, denn der Kanzlerbonus wog bei Bundestagswahlen bislang schwer. 15 Kanzlerkandidaten gab es in der Geschichte der Bundestagswahlen ab 1953, 15 Herausforderer. Nur dreien gelang es, den Amtsinhaber mithilfe der Wählerinnen und Wähler aus dem Kanzleramt zu verdrängen: Willy Brandt, Gerhard Schröder und Angela Merkel. Vier Kanzler hingegen kamen ohne Wahlsieg in einer Legislaturperiode ins Amt: Ludwig Erhard, Kurt Kiesinger, Helmut Kohl und Helmut Schmidt.