Bei der Geldbeschaffung war der AfD-"Flügel" stets kreativ. Unkostenbeiträge für Veranstaltungen der völkischen Gruppierung um den Thüringer Nationalisten Björn Höcke seien auch schon mal über Sammelkörbchen geflossen, aus denen die Unkosten "unmittelbar beglichen" wurden, sagt ein sächsischer "Flügel"-Angehöriger. "Und wenn es nicht reichte, legten die Organisatoren noch was drauf." Nicht nur in Sachsen lief das so: Auch in Bayern gingen die "Flügel"-Organisatoren eher den kurzen Dienstweg: "Einer sucht eine Halle, ein anderer bucht die Musikanten", beschreibt ein bayerischer "Flügel"-Mann die Arbeitsteilung. "Wenn das Geld nicht reicht, wird noch mal gesammelt." Verbleibende Defizite der Flügel-Regionaltreffen hätten auch mal ungenannte Gönner übernommen.

Dass dies schwarze Kassen sein könnten, befürchtete in der völkisch-nationalistischen Gruppierung offenbar keiner. In der Bundesspitze der AfD dagegen reagierte man höchst besorgt. Solcher Umgang mit Geld könne die Partei in allergrößte Schwierigkeiten bringen, sagt ein darauf angesprochenes Führungsmitglied. Und das ist unabhängig davon, dass sich der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte und beobachtete "Flügel" derzeit auf Druck des AfD-Bundesvorstands hin auflöst.



Fragen wirft auch ein Verein auf, zu dessen Gründung sich am 3. Mai 2018 sechs Männer und eine Frau in Erfurt trafen. Alle gelten als enge Vertraute des AfD-Landes- und Fraktionschefs Höcke, sind entweder Mitglied oder Sympathisanten der AfD, einige unterhalten Kontakte zu Rechtsextremisten.



Der Ort des Treffens war ungewöhnlich gewählt: Die Sieben trafen sich nicht in einem Gasthof oder einer Wohnung, sondern im Thüringer Landtag – um den Konservativ! e.V. zu gründen. Zwei der Männer waren Mitarbeiter der Thüringer AfD, andere sind Bundestagsabgeordnete oder AfD-Funktionäre aus Brandenburg oder Bremen.

Seit damals steht die Frage im Raum, wie eng der Verein mit der AfD und der völkischen rechtsextremen Sammlungsbewegung "Flügel" verbunden ist.



Offizieller Zweck des Vereins sollte, laut Satzung, "die Förderung konservativen Denkens und Handelns" sein. Veranstaltungen zu diesen Themen sind in den vergangenen zwei Jahren jedoch nahezu keine publik geworden. Dafür steht nun das Konto des Vereins im Zentrum der Aufmerksamkeit. Über das Konto von Konservativ! bei der Deutschen Kreditbank sollen bis 2019 Spenden für den "Flügel" eingegangen sein, berichtet der Spiegel unter Berufung eines Gutachtens des Bundesamts für Verfassungsschutz. Außerdem sollten Teilnehmer der "Flügel"-Hauptversammlung ihren Unkostenbeitrag auf das Konto von Konservativ! überweisen, berichtete die Welt.

Da diese Transaktionen nicht in der regulären Buchführung der Partei auftauchten, könnte es sich dabei um eine schwarze Kasse der AfD handeln.

Darauf deutet auch ein Spendenaufruf auf der Homepage des "Flügels" hin, der ZEIT ONLINE und MDR Thüringen vorliegt. Von 2018 bis September 2019 war dort zu lesen: "Liebe Freunde des Flügels, falls Sie unsere Arbeit finanziell unterstützen möchten, können Sie dies einfach per Überweisung erledigen." Zahlungsempfänger: "Verein Konservativ!", Verwendungszweck: "Spende Flügel". Auf Facebook ist bis heute eine "Weihnachtsbotschaft 2018" nachlesbar, in der Höcke die "Freunde des Flügels" kurz vor Heiligabend 2018 persönlich um Spenden für die Gruppierung bat – auf dasselbe Konto. Die Bundestagsverwaltung hat den Verein Konservativ! deshalb bereits seit 2018 wegen des Verdachts der illegalen Parteienfinanzierung auf dem Radar. Die damals angegebene Bankverbindung führt zur Deutschen Kreditbank. Bei demselben Institut soll der sachsen-anhalter AfD-Bundestagsabgeordnete Frank Pasemann, zeitweise auch Mitglied im Bundesvorstand, laut Spiegel das Konto für den Verein Konservativ! eingerichtet haben. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich um ein und dasselbe Konto handelt.

Der AfD jedenfalls war der Spendenaufruf des "Flügels" auf das Konto bereits im vergangenen Jahr selbst zu riskant geworden. Auf Anfrage teilte ein Sprecher im Mai 2019 mit: "Die Bundesgeschäftsstelle der Alternative für Deutschland befindet sich zurzeit im Klärungsprozess mit den Beteiligten." Kurz darauf verschwand der Spenden-Aufruf von der "Flügel"-Website.

Pasemanns Anwalt wies die Vorwürfe gegenüber dem Spiegel zurück. Er habe mitgeteilt, dass über das Konto keine Spenden für den "Flügel" gesammelt worden seien, sondern nur Gelder für den "parteiunabhängigen Verein" Konservativ!. Doch der Verein steht nun im Verdacht, ein Instrument zur Stärkung des "Flügels" zu sein.

Dass die Verbindungen zwischen Verein und Partei deutlich enger sein könnten, als es der Anwalt Pasemanns vermitteln möchte, zeigen Vereinsregister-Unterlagen, die MDR Thüringen und ZEIT ONLINE vorliegen: Ein Großteil der Gründer steht dem "Flügel" nahe oder zählt dazu. Alle sind Wegbegleiter oder Vertraute Höckes.



Auch Pasemann ist einer der Mitgründer. Vor zwei Jahren lud der Bundestagsabgeordnete zu einer Gesprächsrunde in den Bundestag, um über Gegenstrategien zu Förderprogrammen gegen Rechtsradikalismus zu beraten. Unter den Teilnehmern: ehemalige Kader der NPD-Jugend. Zu den Vereinsgründern zählt auch die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende im Brandenburger Landtag, Birgit Bessin. Die aus Worms stammende Finanzbuchhalterin trat seit 2018 als Rednerin bei der flüchtlingsfeindlichen Demonstration "Zukunft Heimat" in Cottbus auf und bekennt sich seit dessen Gründung 2015 zum "Flügel". Im gleichen Jahr beschäftigte sie mit Alexander S. auch ein ehemaliges NPD-Mitglied als Mitarbeiter im Landtag.