Innerhalb der AfD gibt es unterschiedliche Forderungen, wie mit dem rechtsnationalen "Flügel" der Partei weiter verfahren werden soll. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte ihn in der vergangenen Woche zum Beobachtungsobjekt erklärt. Nun fordern AfD-Mitglieder Konsequenzen, die von einer Offenlegung der Strukturen bis hin zu einer Auflösung des "Flügels" reichen.

Alexander Wolf, Bundesvorstandsmitglied der Partei, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Das Projekt der Partei ist ernsthaft in Gefahr." Der "Flügel" müsse jetzt seine Strukturen offenlegen. Das werde zeigen, dass er eine "deutlich geringere Größe hat als von vielen angenommen und nicht prägend ist für die Partei". Wenn er dazu nicht bereit sei, müsse er sich "auflösen zum Wohle der Partei", sagte Wolf.

Ähnlich formulierte es in Nordrhein-Westfalen der Landesvorsitzende Rüdiger Lucassen in einem Brief an die beiden Parteichefs, Jörg Meuthen und Tino Chrupalla. Eine Auflösung des "Flügels" und weitere Maßnahmen seien geeignet, um "wieder Ruhe in unsere Partei einkehren zu lassen und die bereits begonnene Austrittswelle zu stoppen", heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin fordert Lucassen den Bundesvorstand außerdem auf, Veranstaltungen, Auftritte und andere Zusammenkünfte von AfD-Mitgliedern unter der Bezeichnung "Flügel" zu verbieten. Die Protagonisten des "Flügels" hätten sich zudem "vorbehaltlos in Diktion und Duktus den Zielen und der Programmatik der AfD unterzuordnen".

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte den "Flügel" in der vergangenen Woche zum Beobachtungsfall im Bereich Rechtsextremismus erklärt. Die wichtigsten "Flügel"-Vertreter, der Thüringer Fraktionsvorsitzende Björn Höcke und der Brandenburger Fraktionschef Andreas Kalbitz, seien erwiesenermaßen Rechtsextremisten, sagte Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang.



"Björn Höcke ist der König der Eigentore"

Wolf, der Fraktionschef in Hamburg ist, griff Höcke nun direkt an: "Björn Höcke ist der König der Eigentore. Allzu viele Äußerungen von ihm haben der Partei in den vergangenen Jahren geschadet – und machen die Partei für viele im Westen unwählbar." Es sei perfide, dass ausgerechnet er jetzt Solidarität und Einheit einfordere, der laufend innerparteiliche Kontrahenten diffamiere.

Auch der rheinland-pfälzische AfD-Landes- und Fraktionschef, Uwe Junge, hatte diese Woche in einem internen Schreiben bereits Kritik an Kalbitz und Höcke geübt.



Der Bundesvorstand der AfD berät – voraussichtlich auch zu dieser Frage – am kommenden Freitag in Berlin.