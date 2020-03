Verfassungsschutz beobachtet "Flügel" der AfD – Seite 1

Der von AfD-Politikern gegründete rechtsnationale "Flügel" ist für den Verfassungsschutz jetzt offiziell ein Beobachtungsfall. Das berichten die Deutsche Presse-Agentur und das ARD-Hauptstadtstudio. Der Inlandsgeheimdienst sieht demnach seinen Verdacht bestätigt, dass es sich bei dem Zusammenschluss um eine rechtsextreme Bestrebung handelt. Der "Flügel" gilt bereits seit Januar 2019 als Verdachtsfall und wurde ein Jahr lang überprüft.



Der Verfassungsschutz hatte am Donnerstagmorgen angekündigt, am Vormittag über den aktuellen Stand seiner Bemühungen zur Bekämpfung des Rechtsextremismus informieren zu wollen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) lud dazu – ohne weitere Details zu nennen – für 11 Uhr zu einer Pressekonferenz mit seinem Präsidenten Thomas Haldenwang ein. Haldenwang hatte in den vergangenen Monaten eine neue Dynamik im Bereich des Rechtsextremismus und eine Vermischung unterschiedlicher Milieus festgestellt.

Am Mittwoch hatten mehrere Innenpolitiker der AfD Stellungnahmen abgegeben, mit denen sie nach eigenen Angaben den Vorwurf des Verfassungsschutzes, es gebe "angeblich verfassungsfeindliche Äußerungen" in ihren Reihen, entkräften wollten. Auf der Parteiwebsite hieß es, dass der Verfassungsschutz "mit seinen Anschuldigungen irrt". Das im vergangenen Jahr erstellte Verfassungsschutzpapier sei "ein politisch motiviertes Anti-AfD-Konvolut", behauptete AfD-Parteichef Jörg Meuthen.

Der Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke, der auch einer der "Flügel"-Chefs ist, schrieb in einer Stellungnahme, seine Forderung nach einer "De-Islamisierung Deutschlands und Europas" sei "nicht gegen die grundgesetzlich verankerte Glaubensfreiheit gerichtet". Auch habe er damit "nicht die kollektive Ausweisung von in Deutschland lebenden Muslimen und schon gar nicht von deutschen Staatsbürgern" gemeint.

Die gesamte Partei war Anfang vergangenen Jahres als Prüffall eingestuft worden. Dies geschieht dann, wenn eine Organisation nicht eindeutig extremistisch ist, aber tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen vorliegen. Die AfD-Teilorganisationen "Flügel" und "Junge Alternative" behandelt das Bundesamt als Verdachtsfall. Bei einem Verdachtsfall sind auch nachrichtendienstliche Mittel möglich. Damit ist der Weg frei für Observation, den Einsatz von V-Leuten oder eine Speicherung personenbezogener Daten.

Nach dem rassistisch motivierten Anschlag von Hanau waren vermehrt Forderungen laut geworden, die AfD durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Die Hürden dafür sind allerdings hoch.