Die Bundesregierung hat 2019 mit 31,6 Millionen Euro mehr als doppelt so viel an Rüstungsexporten in die Türkei genehmigt wie im Vorjahr. Dies geht aus einer Antwort des Auswärtigen Amts auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. 2018 hatte die Bundesregierung 58 Rüstungslieferungen in die Türkei genehmigt, deren Gesamtvolumen bei 12,9 Millionen Euro lag. Im vergangenen Jahr waren es 187 Exporte.

Unter den Lieferungen waren laut Auswärtigem Amt allerdings keine Kriegswaffen, sondern "sonstige Rüstungsgüter". Welche Waffen als Kriegswaffen eingestuft und davon ausgenommen sind, regelt das Kriegswaffenkontrollgesetz.

Insgesamt genehmigte die Bundesregierung 2019 Rüstungsexporte in Höhe von fast acht Milliarden Euro, mehr als in jedem Jahr zuvor. Die Exporte von Waffen in die Türkei wurden nach Beginn der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien im Oktober deutlich reduziert, allerdings nicht komplett gestoppt: Exporte in Höhe von 28,5 Millionen Euro sind vor dem Oktober, Ausfuhren im Wert von 3,1 Millionen Euro danach erteilt worden.

Deutschland viertgrößter Waffenexporteur

Allerdings erhielt die Türkei im vergangenen Jahr dennoch Kriegswaffen von Deutschland, deren Export bereits zuvor genehmigt worden ist: Allein in den ersten vier Monaten 2019 betrug ihr Gesamtwert mehr als 180 Millionen Euro. Die Linken-Außenpolitikerin Sevim Dağdelen nannte damals die Ausfuhr von Rüstungsgütern in die Türkei unverantwortlich. Ihre Forderungen nach einem kompletten Exportstopp hat sie nach der Antwort des Auswärtigen Amtes nun erneuert: "Die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung ist verheerend für die ganze Region und schafft damit immer neue Fluchtursachen." Nach dem türkischen Einmarsch in Syrien hatte die Bundesregierung beschlossen, keine Lieferungen von Waffen und Militärgeräten in die Türkei zu erlauben, da sie das Vorgehen der türkischen Armee als völkerrechtswidrig wertet.



Deutschland ist laut Berechnungen des Sipri-Instituts für Friedensforschung innerhalb der vergangenen fünf Jahre der viertgrößte Waffenexporteur der Welt gewesen. Die meisten Waffen exportieren die USA mit einem Weltmarktanteil von 36 Prozent, gefolgt von Russland und Frankreich. Auf Platz fünf der weltweiten Rüstungsexporte steht China. Die größten Einzelimporteure sind laut Sipri-Bericht Saudi-Arabien, Indien und Ägypten. Die Türkei gehörte in den vergangenen fünf Jahren nicht zu den größten zehn Importeuren von Waffen.