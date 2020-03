Der führende Ökonom Lars Feld hält eine deutlich höhere Neuverschuldung in Deutschland wegen der Corona-Krise für gerechtfertigt. "Wenn der Anteil der Schulden am Bruttoinlandsprodukt nun von 60 Prozent auf 80 oder 90 Prozent steigt, ist damit nicht die finanzpolitische Solidität des Landes infrage gestellt", sagte Feld der Welt am Sonntag. Selbst einen Anstieg der Staatsverschuldung von aktuell zwei auf drei Billionen Euro könne Deutschland verkraften, sagte der neu gewählte Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung – auch bekannt als Rat der fünf Wirtschaftsweisen.

Feld reagierte damit auf Pläne der Bundesregierung, zusätzlich rund 150 Milliarden Euro auszugeben, um die Folgen der Coronavirus-Epidemie auf die deutsche Konjunktur abzumildern. Sie will für das Rettungspaket die Schuldenbremse aufweichen und dazu voraussichtlich am Montag einen entsprechenden Gesetzesentwurf vom Kabinett absegnen lassen.

"Es ist absolut richtig, dass die Bundesregierung die im Gesetz von Anfang an eingebaute Klausel für Notsituationen nutze und die Bremse dafür außer Kraft setzt", sagte Feld der Zeitung. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel sagt voraus, dass die deutsche Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um bis zu neun Prozent einbrechen könnte. Das ifo-Institut in München rechnet damit, dass die Corona-Krise die deutsche Wirtschaft in eine Rezession stürzen wird.



Coronakrise - Bundesregierung will zusätzlich 150 Milliarden Euro ausgeben Ein Nachtragshaushalt soll die wirtschaftlichen Schäden der Pandemie begrenzen. Unternehmen und Arbeitnehmer müssten geschützt werden, sagte Finanzminister Olaf Scholz. © Foto: Kay Nietfeld/dpa/Picture Alliance

In der aktuellen Situation komme es auf schnelle und unbürokratische Hilfe an, sagte der Ökonom. Der Staat könne jedoch "nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag alles tun, was notwendig ist, so wie es die Bundesregierung gerade versprochen hat". Jeder Euro müsse so gut wie möglich eingesetzt werden, im nächsten Schritt vermutlich für ein Konjunkturprogramm, mit dem die Wirtschaft nach dem Stillstand wieder in Schwung gebracht werde. Die Zeit der harten Eingriffe in das wirtschaftliche Leben müsse begrenzt bleiben.



"Ich habe große Zweifel, dass wir den Stillstand länger als drei Monate durchhalten." Spätestens im Mai müsse die medizinische Strategie überdacht werden. "Irgendwann werden wir zu einer personalisierten Isolierung übergehen müssen." Dann müssten die Geschäfte wieder öffnen, in Quarantäne blieben nur noch jene, die infiziert seien oder einer Risikogruppe angehörten.

Die Bundesregierung hat wegen der Corona-Krise kleinen Unternehmen und Selbstständigen umfassende Soforthilfen versprochen. Großunternehmen sollen notfalls verstaatlicht werden, um sie vor der Pleite zu retten. Allerdings müsse bei Staatsbeteiligungen zur Rettung von Unternehmen von vornherein klar geregelt sein, wann der Staat wieder aussteige: "Während der Finanzkrise ist der Bund bei der Commerzbank eingestiegen und heute, mehr als zehn Jahre später, immer noch drin. Das kann nicht sein", sagte Feld.