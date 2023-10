Angesichts der langsamen Digitalisierung und des Lehrermangels hat die Bundesschülerkonferenz eine "radikale Bildungswende" gefordert. "Jahrzehntelang hat die Politik es verpennt, die Weichen in Richtung Zukunft zu stellen", sagte Generalsekretärin Wiebke Maibaum. "Wir sind die Generation, die die Rechnung bezahlt." Es dürfe jetzt "keine Ausreden mehr geben".

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen müsse drastisch beschleunigt werden, heißt es in einem Beschluss, der auf dem Bildungskongress der Bundesschülerkonferenz verabschiedet wurde. Mehr Tempo gehe aber nur mit weniger Bürokratie. Angesichts des Lehrkräftemangels sollten die Bundesländer nicht um Personal konkurrieren, sondern gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Dafür müsse der Beruf attraktiver und das Lehramtsstudium reformiert werden.

Mehr Schulpsychologie gefordert

Zudem fordert die Organisation mehr Chancengerechtigkeit. Der sozioökonomische Hintergrund bestimme noch immer den Bildungserfolg. Durch Pandemie und weitere Krisen seien Schülerinnen und Schüler hoher psychischer Belastung ausgesetzt. Schule dürfe kein weiterer Belastungsfaktor werden, sondern sollte bei der Bewältigung unterstützen. Dafür müsse auch die Schulpsychologie ausgebaut werden, lautet die Forderung.

Die Bundesschülerkonferenz wurde 2004 gegründet und ist die ständige Konferenz der Landesschülervertretungen in den deutschen Bundesländern. Sie behandelt bildungspolitische Angelegenheiten mit überregionaler Bedeutung. Die Organisation wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert.