Nach Auflösung einer propalästinensischen Demonstration in Hamburg ist es am Samstag zu Krawallen gekommen. Laut Polizei wurden Einsatzkräfte aus den Reihen einer nicht angemeldeten Versammlung mit bis zu 500 Teilnehmern mit Flaschen und Steinen beworfen. Außerdem seien Beamte "bedrängt" und "pro-palästinensische Parolen" skandiert worden.

Die gewalttätige Spontanversammlung im Hamburger Stadtteil St. Georg nahe dem Hauptbahnhof sei von einem Großaufgebot der Polizei aufgelöst worden, teilten die Einsatzkräfte in der Hansestadt weiter mit. Demnach ereignete sich die Konfrontation kurz nach der Auflösung einer nicht genehmigten, kleineren propalästinensischen Demonstration mit bis zu 70 Teilnehmenden.

Kurz darauf hätten sich ganz in der Nähe bis zu 500 Menschen versammelt und seien die Einsatzkräfte angegangen. Die Protestierenden hätten auch Holzlatten mit sich geführt, an denen "teilweise pro-palästinensische Plakate befestigt waren". Laut Polizei wurden nach vorläufigem Stand drei Polizisten durch Angriffe von Demonstranten verletzt, einer musste im Krankenhaus behandelt werden. Angaben zur Zahl etwaiger Festnahmen sowie eventuell eingeleiteten Ermittlungsverfahren machten die Behörden zunächst nicht.

Europaweite Proteste

In Berlin nahmen nach Polizeiangaben am Samstag derweil in der Spitze fast 11.000 Menschen an einem propalästinensischen Demonstrationszug mit dem Titel "Global South United" im Stadtteil Kreuzberg teil. Bei dem genehmigten Aufzug kam es demnach zu keinen größeren Zwischenfällen. "Vereinzelt" sei im Demonstrationszug sowie in dessen Umgebung Pyrotechnik gezündet worden, teilten die Beamten mit. Da außerdem fünf Menschen auf eine U-Bahn-Brücke kletterten, wurde der Zugverkehr in dem Bereich zwischenzeitlich gestoppt.

In Deutschland kommt es in der Folge seither neben propalästinensischen Demonstrationen auch zu zahlreichen antisemitischen und israelfeindlichen Straftaten wie dem Verbrennen israelischer Flaggen oder antisemitischen Farbschmierereien. Allein in Berlin registrierte die Polizei nach eigenen Angaben bereits mehr als 850 Straftaten im Kontext des Nahostkonflikts.

Propalästinensische Demonstrationen fanden am Wochenende unterdessen auch in vielen anderen europäischen Städten statt. In Paris kamen trotz eines Verbots mehrere Tausend Demonstrierende zusammen, in Marseille demonstrierten mehrere Hundert Menschen. Weitere Kundgebungen fanden unter Anderem in Kopenhagen, Rom und Stockholm statt.