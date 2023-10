Friedrich Merz hat recht: Wer Bürger dieses Staats werden will, muss ein Bekenntnis zu diesem Staat ablegen, und das schließt ein Bekenntnis zur Staatsräson ein: zur Sicherheit Israels. Ja, man könnte weitergehen und sagen, dass auch das Asylrecht davon abhängen sollte, dass es nicht missbraucht wird zur politischen Tätigkeit gegen den deutschen oder den jüdischen Staat. Wer etwa als Muslimbruder aus Ägypten fliehen muss, sollte sich hier politisch mäßigen. Denken mag er, was er will, die Gedanken sind frei.

Gleichzeitig hat Friedrich Merz unrecht. Einmal, weil er das Leid von Juden instrumentalisiert, um generell gegen eine liberalere Einbürgerungspraxis zu agitieren. "Die zu schnelle Einbürgerung muss gestoppt werden", sagte Merz im ZDF. Die Union wolle anders als die Ampelregierung erst die Integration, dann die Einbürgerung.

Die Spitze gegen die Ampel ist so töricht wie gemein: Schließlich hat die Union 16 Jahre Zeit gehabt, die Zuwanderung so zu regeln, dass die Integration funktioniert. Stattdessen hat sie lange geleugnet, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei, dann aber in der syrischen Flüchtlingskrise faktisch viele Kontrollmechanismen außer Kraft gesetzt.

Newsletter © Lea Dohle "Was jetzt?" – Der tägliche Morgenüberblick Starten Sie mit unserem sehr kurzen Nachrichten-Newsletter in den Tag. Erhalten Sie zudem jeden Freitag das digitale Magazin ZEIT am Wochenende. Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis. Vielen Dank! Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt. Prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie das Newsletter-Abonnement. Diese E-Mail-Adresse ist bereits registriert. Bitte geben Sie auf der folgenden Seite Ihr Passwort ein.

Falls Sie nicht weitergeleitet werden, klicken Sie bitte hier .

Merz hat aber auch deshalb unrecht, weil sein Vorschlag kein einziges bestehendes Problem löst, weder mit dem eingewanderten noch dem einheimischen Antisemitismus. Werden aber diese Probleme nicht angegangen, hilft auch kein papiernes Bekenntnis bei der Einbürgerung.

Antisemitismus verpönt, aber als Israel-Hass toleriert

Wer etwa am Wochenende in der Hauptstadt unterwegs war, sah vor dem Brandenburger Tor und am Alex wohl keineswegs neu Zugewanderte, sondern vor allem Menschen mit türkischem oder arabischem Migrationshintergrund, die gut Deutsch sprachen. In den Straßen Kreuzbergs fuhren modisch gekleidete junge Männer und Frauen in Mercedes und BMW herum und schrien: "Free, free Palestine!" Das waren Menschen, die einiges zum Bruttosozialprodukt beitragen und die hiesigen Schulen nicht ohne Erfolg durchlaufen haben. Die nicht nur in einer Parallelgesellschaft leben, wo der Hass auf die Juden im Satelliten-TV und in der Moschee gepredigt wird, sondern die sich gut integriert haben in ein Milieu, in dem der traditionelle Antisemitismus zwar verpönt ist, aber als Israel-Hass toleriert oder geteilt wird.

Und zwar seit Jahrzehnten. Ich selbst war in den Siebzigerjahren Mitglied der KPD, die den Terror der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) unterstützte. Gegründet übrigens wurde die PFLP von zwei griechisch-orthodox erzogenen Marxisten. So viel zum kausalen Nexus zwischen Islam und Terror.

Natürlich gingen die meisten 68er und ihre Nachfolgerinnen damals nicht so weit wie meine Genossen und ich. Aber der Antiimperialismus – heute in Gestalt von Postkolonialismus, Critical Whiteness und dergleichen Ideologien, in denen Israel als Speerspitze der weißen Unterdrückung des Globalen Südens erscheint – gehört nicht nur an den Universitäten vielfach zum guten Ton. Er ist auch die herrschende Theorie, nein, eher Gefühlslage, in den Schulen und Sozialeinrichtungen. Manche Absolventinnen dieser Hochschulen arbeiten dann mit Migranten zusammen, die ein Leben lang der antisemitischen Propaganda despotischer Regierungen und ihrer Medien ausgesetzt gewesen sind.

Im europäischen Ausland ist es nicht besser

Diese Gefühlslage gibt es übrigens nicht nur in Deutschland. Die Situation hier ist sogar um einiges besser als in Großbritannien, wo Jeremy Corbyn und seine Momentum-Kader den israelbezogenen Antisemitismus mit dem traditionellen Antisemitismus der weißen Unterschicht verbanden. So kaperten sie zwischenzeitlich die Labour-Party und schielten opportunistisch auf Stimmen aus dem migrantischen Milieu. Hier ist es auch besser als in Frankreich, wo Marine Le Pen den traditionellen Antisemitismus ihrer rechtspopulistischen Partei mit antimuslimischem Rassismus bloß zukleistert. Und wo der Führer der Linkspopulisten, Jean-Luc Mélenchon, offen mit antizionistischen Ressentiments hausieren geht.

Sie ist auch deshalb besser, weil eine Restscham übrig geblieben ist, wegen unserer Geschichte. Wenn Israel-Kritik allzu offensichtlich antisemitisch wird, wie bei der documenta fifteen, zieht man die Reißleine. Kritik an der israelischen Regierung, so der Comment, muss sein, aber sie darf nicht als das rüberkommen, was sie leider häufig ist: als Antisemitismus.

"Free, free Palestine, from the River to the Sea!", bedeutet zwar im Extremfall nichts anderes, als dass in diesem "freien" Palästina die Juden Freiwild sein werden, wie am 7. Oktober; aber solange man das nicht ausspricht, ist die Losung o. k. "Schluss mit der Besatzung!", meint doch selten allein Schluss mit der militärischen Besatzung der Westbank und Gaza. Sondern ist vielfach Chiffre für: Schluss mit der vermeintlichen Besatzung "islamischen" oder "arabischen" Bodens durch die Juden, vom Fluss bis zum Meer. Dito der Kampf gegen "die Siedlungen", zu denen nach radikaler arabischer Lesart nicht nur Ariel, Kfar Etzion oder Modi'in zählen, sondern auch Tel Aviv, Haifa und Westjerusalem. Aber so genau wollen es die westlichen Unterstützerinnen der "Palästina-Solidarität" nicht wissen. Sie belassen es beim Doppelsprech und Doppeldenk.

Und das geht auch deshalb, weil die Berufung auf "unsere Geschichte" und der entsprechende Unterricht in der Schule im Ungefähren bleiben. Zurück bleibt eine gewisse Scham, bei vielen auch eine Abwehrhaltung gegen diese Scham. Und ein Bekenntnis zum "Nie wieder!", das nie konkretisiert wird. Natürlich werden Deutsche "nie wieder" Juden millionenfach umbringen. Auch weil sie das schon erledigt haben und es in Europa nur noch wenige Juden gibt. Natürlich wird man nicht alte antisemitische Klischees bedienen. Und etwa behaupten, orthodoxe Juden würden aufgrund ihrer Religion ehrliche Arbeit scheuen und lieber Geld- und Edelsteingeschäfte machen. Ach nein, so natürlich ist das nicht, siehe Richard David Precht und Markus Lanz. Was aber im Unterricht in der Regel nicht gefragt und beantwortet wird, ist: Was folgt aus dem Holocaust für die Juden?

Alles andere wäre unanständig

Wir würden doch nicht aus der Geschichte des Imperialismus folgern wollen, dass wir noch einmal Kolonien erwerben wollen; wir folgern daraus, dass die Menschen im Globalen Süden das Recht auf nationale Selbstbestimmung, Freiheit und Demokratie haben. Und aus dem Holocaust, der ja auch ein imperialistisches Verbrechen war, sollten wir folgern, dass die Juden das Recht auf einen eigenen Staat haben – und dass dieser Staat das Recht hat, sich zu verteidigen wie jeder andere Staat auch.

Wenn ich mir eine weitere persönliche Anmerkung erlauben darf: In den Zwanziger- und Dreißigerjahren stritten sich mein zionistischer Onkel und mein antizionistischer Vater oft und gern. Nach 1933 fanden sie sich beide in Palästina wieder. Adolf Hitler hat die Diskussion um den Zionismus beendet, und zwar zu dessen Gunsten. Aber genau diese eine Lehre zieht der deutsche Geschichtsunterricht augenscheinlich nicht.

Noch einmal: Es ist gut, wenn von neu Eingebürgerten ein Bekenntnis zu Israel verlangt wird; das wird aber nichts nutzen, wenn die Alteingesessenen zu ängstlich oder zu denkfaul sind, selbst dieses Bekenntnis abzulegen. Nicht, um damit auf die Zugewanderten einzuprügeln, sondern weil alles andere angesichts der Geschichte der Juden unanständig wäre. Übrigens unabhängig davon, ob man Deutscher oder Franzose, Amerikaner oder Afrikaner, Türke oder Araber ist.