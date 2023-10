Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat im Namen von Fridays for Future Deutschland gegen den Terror der Hamas kritisiert und israelfeindliche Postings auf den Social-Media-Accounts des globalen Netzwerkes verurteilt. "Unsere volle Solidarität gilt den Jüdinnen und Juden weltweit, und wir verurteilen scharf den Terror der Hamas", sagte Neubauer der Nachrichtenagentur dpa. "Wir distanzieren uns von den antisemitischen Posts auf internationalen Kanälen nachdrücklich." Die internationalen Netzwerke der Bewegung seien lose und strukturlos und wenige Personen stünden hinter einzelnen Posts.

Greta Thunberg, die Mitbegründerin von Fridays for Future, hatte eine Woche zuvor in sozialen Netzwerken zu einem Streik für Solidarität mit den Palästinensern aufgerufen. Bei ihrem Klimaprotest am vergangenen Freitag vor dem schwedischen Parlament in Stockholm hielt sie ein Schild mit der Aufschrift "Gerechtigkeit für Palästina".

Neubauer sagte, sie nehme Vorgänge der letzten Tage sehr ernst: "Ich setze mich persönlich dafür ein, dass wir globale Prozesse aussetzen, bis wir sicher sein können, dass eine einzelne Gruppe nicht länger globale FFF-Accounts für Desinformation und Hass nutzen kann." Politiker von CDU und FDP hatten zuvor eine stärkere Distanzierung der deutschen Sektion von Fridays for Future gefordert.