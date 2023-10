Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) dringt auf Tempo bei der Modernisierung der Bundeswehr – und warnt vor der möglichen Gefahr eines Krieges in Europa. In der ZDF-Sendung Berlin direkt fordert er einen "Mentalitätswechsel" in der deutschen Gesellschaft.



"Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt: Wir müssen kriegstüchtig werden. Wir müssen wehrhaft sein. Und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen", sagte der SPD-Politiker.

Vorwürfe, die Modernisierung der Bundeswehr gehe zu langsam voran, wies Pistorius indes zurück. Zwei Drittel des 100 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögens seien bereits vertraglich gebunden – "viel mehr Tempo" würde nicht gehen, sagte der Minister. Auch bräuchten Produktion und Lieferungen Zeit.

Deutschland stehe an der Seite Israels

Mit Hinweis auf die vergangenen 30 Jahre ohne Blockkonfrontation in Europa sagte Pistorius: "Das alles lässt sich, was in 30 Jahren verbockt worden ist, sorry, wenn ich das so sage, und runtergewirtschaftet worden ist, nicht in 19 Monaten wieder einholen." In drei, vier oder fünf Jahren werde die Bundeswehr allerdings anders aussehen, kündigte er an. Laut Pistorius ist die Bundeswehr bereits jetzt eine der stärksten Streitkräfte innerhalb der Nato in Europa.

Hinsichtlich des Krieges in Nahost sagte Verteidigungsminister Pistorius: "Hier geht es um das Selbstverteidigungs- und das Existenzrecht Israels. Und Deutschland gehört eindeutig zu denen, die uneingeschränkt Ja sagen zu diesem Recht." Deshalb sei es "unsere Aufgabe, an der Seite Israels zu stehen". Gleichzeitig wolle Deutschland seinen Einfluss geltend machen, "dass es keine weitere Eskalation gibt".