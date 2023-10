Rentnerinnen und Rentner, die 2022 in Deutschland in Rente gingen, haben im Durchschnitt 1.084 Euro im Monat erhalten. Das waren und 15 Euro weniger als bei Seniorinnen und Senioren, die schon zuvor im Rentenbezug waren. Das berichtet das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf eine Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag. Die Zahlen basieren demnach auf der Statistik der Deutschen Rentenversicherung.

Linkenfraktionschef Dietmar Bartsch nannte den Zustand der gesetzlichen Rente "sehr bedenklich". "Wenn Neurentner weniger Geld in der Tasche haben als Bestandsrentner, ist das eine fatale Entwicklung", sagte er dem RND. Die Renten seien nicht stabil, wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dies behaupte, sondern der Pfeil zeige nach unten, sagte Bartsch. Menschen mit schlechten Löhnen und prekärer Arbeit, insbesondere im Osten der 1990er-Jahre, kämen zunehmend in der Rente an und zögen das Niveau nach unten.