Was tut man als Regierungspartei, wenn der Koalitionspartner sich in Umfrageergebnissen dem Wert der Fehlertoleranz nähert? Wenn er – wie die Liberalen – mit dem Berliner Abgeordnetenhaus das fünfte Landesparlament im Jahr verliert?

Kanzlerin Angela Merkel tut nichts. Dass sie der einzigartige Niedergang ihres Regierungspartners innerlich beschäftigt, verneint die CDU-Bundeschefin strikt. Sie könne nicht bestätigen, dass die FDP nicht mehr wahrnehmbar ist, sagt sie am Tag nach der Wahl zum Berliner Landesparlament. Auch die Zusammenarbeit in der Koalition werde nicht schwieriger . Betreffs anstehender Entscheidungen, etwa über die Euro-Rettungsschirme, sei sie zuversichtlich. Schwarz-Gelb werde zustimmen. "Das ist mein Ziel."

Das ist die offizielle Linie der CDU. In interner Runde werden führende Christdemokraten deutlicher. Sowohl im Parteipräsidium als auch in der Sitzung des Bundesvorstands hätten viele ihrem Ärger über die Situation Luft gemacht, beschreibt ein Teilnehmer: Über die öffentlichen Gedankenspiele der FDP zu einer Insolvenz des überschuldeten Griechenlands , über den Europa-feindlichen Wahlkampf des Berliner FDP-Landesverbands, über den Streit darüber und die Unzufriedenheit in der Koalition.

Große Koalition könnte wegweisend sein

Denn auch der zweite Partner, die CSU, agiert penetrant gegen die Kanzlerin. Wie die FDP brachte auch ein CSU-Mann einen Mitgliederentscheid zur Euro-Rettung ins Gespräch. Und Parteichef Horst Seehofer verneint jeglichen Zusammenhang zwischen dem Euro und der Existenz des geeinten Europas. Genau aber das ist Merkels Haltung: "Scheitert der Euro, scheitert Europa", wiederholte sie auch am Montag. Über diesen Dissens werde mit der CSU zu reden sein, sagt sie.

Trösten können sich die Christdemokraten damit, dass ihnen die Misstöne aus der Koalition bei Wahlen nichts anhaben. Die 23,4 Prozent der Berliner Parteifreunde wertete Merkel als "sehr gutes Ergebnis", was auch zeigt, mit wie wenig sich die einstige 40-Prozent-Partei derzeit zufriedengibt. Der Abstand zur SPD ist halbiert, die Grünen seien auf Distanz gehalten, freut sich Frank Henkel. Der Spitzenkandidat der Berliner CDU weiß: Eine Große Koalition mit der SPD von Klaus Wowereit könnte wegweisend sein für Veränderungen im Bund. Entsprechend offensiv wirbt er um die SPD: Mit nur einer Stimme Mehrheit im Parlament könne Rot-Grün die Stadt schwerlich sicher regieren. Er sei offen für Gespräche und stelle keine Bedingungen.