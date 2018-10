Durak: "Na also, es geht doch", könnte man am Morgen sagen, nachdem sich die rot-grüne Koalition gestern auf ein Vorschlagsangebot für die Union geeinigt hat: für die Regierungserklärung, die Debatte heute und natürlich auch für den Job-Gipfel. Zwei, drei Punkte daraus: Es soll einen Sechs-Punkte-Plan des Bundeskanzlers zur Schaffung von Arbeitsplätzen geben. Bundeskanzler Schröder will die Reformen im Umfang von etwa 17 Milliarden Euro vorschlagen. So ist es heute nachzulesen. 17 Milliarden Euro! Die Frage ist natürlich im Detail, aber auch im Großen und Ganzen: Woher soll das Geld kommen, mit dem all dieses, was dann im Detail besprochen werden wird, finanziert werden kann? Schönen guten Morgen Frau Scheel! Scheel: Guten Morgen Frau Durak. Durak: Vielleicht können Sie uns ja schlau machen heute Morgen und in einigen Fragen sagen oder vorschlagen, wie es gegenfinanziert werden kann. Nehmen wir die Steuern. Es soll eine Senkung der Körperschaftssteuer für Großunternehmen geben, heißt es, und Steuererleichterungen für den Mittelstand, Gesetzt den Fall die Union sagt ja. Wie könnte dies alles finanziert werden? Scheel: Letztendlich muss man sagen, wir haben sehr hohe Körperschaftssteuersätze in Deutschland. Körperschaft zahlt übrigens auch ein kleines Unternehmen, das diese Rechtsform hat. Es geht also hier nicht nur um die großen, sondern es geht auch um kleine und mittelständische Unternehmen. Wir brauchen dringend das Signal, dass die Steuersätze eben international eher vergleichbar werden. Dazu müssen wir natürlich auch Steuersubventionen abbauen. Durak: Welche? Scheel: Es gibt ja den Vorschlag, dass man hier bei der Mindestbesteuerung noch mal ran geht. Wir haben, was Verlustverrechnung anbelangt, in Deutschland fast paradiesische Zustände im Blick auf Verlustvorträge beispielsweise auch. Das Interessante ist ja, dass die Länder, mit denen wir immer verglichen werden, zwar in der Optik eben niedrige Steuersätze für die Körperschaften haben, aber lange nicht diese Steuervergünstigungen, die es bei uns gibt. Das hat auch Bundespräsident Horst Köhler ja die Tage gesagt. Durak: Frau Scheel, diese Erkenntnisse sind ja nicht neu. Wie kommt es dann, dass man sich möglicherweise jetzt einigen könnte? Scheel: Die Erkenntnisse sind in der politischen Landschaft, vor allem auch bei der Regierung schon sehr lange da. Und man muss klar sagen: Die Regierung hat ja schon öfter Vorschläge gemacht, Subventionen abzubauen. Hier hat die Union sich so gut wie gar nicht bewegt in den letzten Jahren. Wir sind jetzt natürlich sehr zuversichtlich. Nachdem Frau Merkel ja angemahnt hat, dass hier aufeinander zugehen auch notwendig ist und dass wir hier auch alles tun sollen, um den Standort Deutschland für die Arbeitslosen letztendlich zu verbessern, damit sie in Arbeit kommen können, müssen jetzt endlich mal auch von Seiten der CDU/CSU hier im Zusammenhang mit Subventionsabbau im steuerlichen Sektor die Karten auf den Tisch gelegt werden. Durak: Das hat Rot-Grün ja auch schon vorher gefordert. Es hört sich für den Laien irgendwie an, als sei es alter Wein in neuen Schläuchen. Was ist denn nun neu an diesen Vorschlägen? Scheel: Letztendlich muss man klar sagen, es gibt erstens mal keine Wundermittel, sondern es gibt Maßnahmen, die man ergreifen kann, um die Gesamtsituation von den Rahmenbedingungen her in Deutschland zu verbessern. Politik kann Rahmenbedingungen ein Stück verbessern. Es gibt allerdings - und das muss man klar sagen - auch eine Verantwortung der Wirtschaft, die diese ergreifen muss. Wir sind jetzt in einer Situation, in der Parteitaktik in den Hintergrund treten muss, in der klar auch die Bereitschaft da sein muss, alles erdenklich Sinnvolle zu tun, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Hier wird der Kanzler heute noch mal ganz konkret in verschiedenen Bereichen Vorschläge machen. Wichtig ist ja, dass die Agenda 2010 weiterentwickelt wird, und alle sagen ja, hier sind wir auf dem richtigen Weg. Es gibt natürlich wie gesagt auch ein aufeinander Zugehen - so hoffe ich heute Abend -, wenn das Gipfelgespräch stattfindet. Es gibt aber auch Grenzen, die aus Parteitaktik teilweise von der Union her, sagt man ja, die in den letzten Tagen schon sehr weit überzogen werden. Denn es geht natürlich nicht, dass wir denjenigen, die Arbeit haben, vollkommen schutzlos hinstellen und alles nur tun, was die Unternehmensverbände der Politik jetzt erzählen, was sie zu tun hat. So einfach geht es nicht, sondern man muss hier für die Gesamtsituation auch verantwortlich handeln. Der Kanzler wird eben heute - davon gehe ich ganz sicher aus - diese verantwortliche klare Linie auch vorgeben. Durak: Frau Scheel, wo liegen weitere Grenzen für die Bündnis-Grünen? Im Anti- Diskriminierungs-Gesetz sind sie ja wohl schon etwas zurückgewichen. Scheel: Ja. Beim Anti-Diskriminierungs-Gesetz ist es so: Es sind sich alle darüber einig, dass wir die europäischen Vorgaben umsetzen wollen. Es sind sich Rot-Grün darüber einig, dass es wichtig ist, gerade für behinderte Menschen hier klare Regelungen zu treffen. Es geht doch nicht an, wenn Behinderte in Restaurants gehen, dass sie den Zutritt verweigert bekommen, weil sie behindert sind, oder dass sie in einer Pension oder in einem Hotel kein Zimmer bekommen, weil es andere Gäste stören könnte. Das ist uns sehr, sehr wichtig und da sind auch viele Behindertenverbände der Meinung, dass es hier eine gesetzliche Regelung geben muss und dass man hier nicht nur an das Gute im Menschen appellieren darf. Durak: Aber einige andere Spitzen sind gestern Abend sozusagen abgeschnitten worden. - Noch einmal zurück zu den Steuern. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, Frau Scheel. Wenn die Unternehmenssteuerreform doch in Teilschritten jetzt angegangen werden soll, entgegen allen vorherigen Beteuerungen, was ist neu an diesen Vorschlägen, die die Union möglicherweise mitträgt? Scheel: Letztendlich wird ja davon gesprochen, dass bei der Körperschaftssteuer die Sätze gesenkt werden sollen auf 19 oder 20 Prozent. Das macht ein Finanzvolumen aus von etwa fünf bis sechs Milliarden Euro. Rot-Grün hat immer gesagt, wir können uns keine Steuergeschenke in dem Sinne leisten, dass wir die Unternehmen hier mit fünf, sechs Milliarden an der Stelle entlasten, sondern es muss auch eben eine Finanzierung geben, die uns international in der Wettbewerbsfähigkeit nicht schadet, denn andere Länder haben diese steuerlichen Subventionen, die es in Deutschland gibt, in der Form nicht. Deswegen ist die ganz klare Ansage: Es gibt keine Steuergeschenke für große Konzerne, sondern es gibt eine Verbesserung im Angebot für kleine und mittlere Unternehmen, auch für die Unternehmen insgesamt, die Körperschaftssteuer bezahlen, von den Körperschaftssteuersätzen her, aber es muss auch die Bemessungsgrundlage verbreitert werden. Das fordern ja auch alle ein. Durak: Da werden sich die Großen aber bedanken und weiter abwandern? Scheel: Es wird so sein, dass man sich dann schon überlegt, wohin man denn abwandert. Wenn wir niedrigere Sätze haben, dann sind wir international besser aufgestellt im Vergleich. In die Länder, wo man immer sagt, abwandern zu wollen, da muss man mal sagen, dass es auch die Steuervergünstigungen, die es hier gibt, in der Form nie gegeben hat. Verlustverrechnungen, wie wir sie haben, Vorträge beispielsweise, die bei uns unbegrenzt vortragbar sind, das gibt es in den Ländern, mit denen wir verglichen werden, nirgendwo. Da wird nach fünf, sechs Jahren gekappt. Da gibt es beispielsweise auch keine Verlustrückträge. Also hier gibt es ein breites Feld von Überlegungen, die man angehen kann. Oder auch wenn im Ausland investiert wird, dass das mit inländischen Gewinnen gegengerechnet werden kann und hier dann praktisch die Steuerbasis gemindert wird. Auch das ist mit in die Überlegungen eingeflossen und da wird es wie gesagt jetzt auch an der Union sein, nicht immer nur die eine Seite der Medaille einzufordern, sondern eben die Schattenseite. Das ist eben dann auch die schwierige Arbeit des Subventionsabbaus oder der Vergünstigungen, dass man die zurückführt. Die muss dann auch benannt werden. Hier steht wirklich Angela Merkel stark in der Pflicht. Durak: Frau Scheel, es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten. Die Frage ist: Bleibt die Bundesregierung bei ihrem Nein und was halten Sie davon, zum einen eine höhere Neuverschuldung und die Erhöhung der Mehrwertsteuer? Scheel: Das ist eine Debatte, die im Zusammenhang mit der Senkung der Sozialversicherungsbeiträge und damit auch der Lohnnebenkosten im Grunde eine richtige Debatte ist. Es ist nur so, dass wir auch strukturell noch viele Veränderungen in den sozialen Sicherungssystemen machen wollen. Wir haben die Problematik der Pflegeversicherung noch nicht gelöst. Die muss gelöst werden. Bevor man frisches Geld in ein System hineinpumpt, müssen natürlich auch die strukturellen Hausaufgaben gemacht werden. Wir haben nach wie vor strukturelle Defizite, die schon zum großen Teil von Seiten der rot/grünen Regierung abgebaut worden sind. Das sagt uns auch die OECD; das sagt auch Brüssel insgesamt, wenn man hier die Vergleiche zu anderen Ländern zieht, wie wir in Deutschland aufgestellt sind. Da gibt es viele, viele positive Entwicklungen, die ja in der Agenda 2010 auch zu finden sind. Durak: Also Neuverschuldung doch? Scheel: Wir wollen keine Neuverschuldung haben, sondern wir wollen natürlich Maßnahmen ergreifen. Manche Dinge kosten nichts; das muss man ganz klar auch sagen. Manche Entscheidungen lösen von Seiten der Investoren eine sehr hohe Kapitalinvestition aus. Das gilt beispielsweise für zinsvergünstigte Programme der KFW, die dem örtlichen Handwerk nutzen, wo die Bundesregierung mit Zinsvergünstigungen heran geht. Wir haben das in den letzten Jahren erlebt, im CO2-Minderungsprogramm beispielsweise. Das hat sehr viele Maßnahmen bei der Haussanierung ausgelöst, oder auch insgesamt in kommunalen Entwicklungsprogrammen, wo 18 Milliarden Euro über zwei Jahre in Schwung gekommen sind und das vor allem den örtlichen Handwerkern sehr, sehr gut geholfen hat. Durak: Besten Dank Christine Scheel von den Bündnis-Grünen, Vorsitzende des Finanzausschusses im Bundestag. Schönen Dank Frau Scheel für das Gespräch! Scheel: Bitte schön, schönen Tag!