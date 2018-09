Heinlein: Herr Lange, Ägypten hat heute die Wahl, wir haben es gehört. Ist das alles Etikettenschwindel oder gibt es tatsächlich Demokratie am Nil? Lange: Nun, Etikettenschwindel, das kann man wohl nicht sagen, weil es findet ja die erste kompetitive Präsidentschaftswahl statt. Es gibt Gegenkandidaten zu dem Amtsinhaber, und das ist sicherlich etwas Neues für dieses Land. Heinlein: Es gibt politische Alternative, sagen Sie, und man kann auswählen. Hat das Folgen tatsächlich für die politische und gesellschaftliche Entwicklung des Landes? Lange: Nun, ich glaube, dass es schon Folgen haben wird. Wenn man bedenkt, dass noch nie ein Präsident in Ägypten sich Gegenkandidaten stellen musste und wenn man jetzt mal von Kairo absieht, ins Land reinblickt, in die Dörfer, dann ist das sicherlich eine neue Erfahrung, dass ein Raif nicht automatisch im Amt bestätigt wird und im Amt bleibt, bis er stirbt, sondern dass es Möglichkeiten gibt, ihn herauszufordern, ihn zu kritisieren und seine Stimme für jemanden anders abzugeben. Ich glaube, man unterschätzt in Europa diesen Prozess und den Wandel, den das möglicherweise im Bewusstsein des Einzelnen auslösen kann. Heinlein: Also eine Art demokratischer Lernprozess, der jetzt durch diese Wahlalternativen dann in Gang gesetzt wurde? Lange: Genau. Ein Lernprozess für eine ja überwiegend schlecht ausgebildete Bevölkerung, weder politisch ausgebildet noch oft auf dem Lande auch schulisch ausgebildet. Das ist sicherlich ein Lernprozess, der mit dieser Wahl beginnt und den man nicht mehr stoppen werden kann. Heinlein: Wie groß ist denn die Gefahr, dass diese Hoffnungen auf Demokratie und Reformen nach der Wahl enttäuscht werden? Sie sagen, dieser Prozess kann nicht mehr gestoppt werden. Lange: Ich glaube, er kann nicht mehr gestoppt werden, weil, wenn Sie jetzt in die Nachrichten blicken und diese Personengruppen im Stadtzentrum von Kairo sehen, die Herrn Mubarak kritisieren, dann sind das Dinge, die man nicht mehr abstellen kann. Die Frage ist allerdings, wie intensiv dieser Prozess nach der Wahl fortgesetzt wird. Viele sehen ja in dieser Wahl einen ersten Teil für die Wahl im Jahre 2011, wo es dann sicherlich keine so dominanten Kandidaten wie den jetzigen Amtsinhaber geben wird. Ich glaube, dass der Präsident ganz bewusst es noch auf sich genommen hat, diesen Versuch einer kompetitiven Präsidentschaftswahl dem Land zu geben, damit dann, wenn es ernst wird, also bei den nächsten Wahlen, wo sich möglicherweise Kandidaten gegenüberstehen, wo es nicht von vorne herein klar sein wird, wer der Gewinner sein wird, dass man dann vorbereitet ist und dass dann auch die ägyptische Bevölkerung vorbereitet sein wird, eine entsprechende Wahl zu treffen. Heinlein: Kommt dieser Druck, dieser Prozess, den Sie gerade beschrieben haben, kommt das von innen heraus, aus der Mitte der ägyptischen Bevölkerung, oder sind das allein die Amerikaner, die diesen Prozess mit ihrer Vision von einer Demokratisierung der arabischen Welt in Gang gesetzt haben? Lange: Nun, ich würde sagen, beides. Sicherlich sieht man in Ägypten zunehmend ja auch, wie sich die Nachbarländer verändern. Selbst wenn man kein Englisch spricht und die arabischen Fernsehsender verfolgt, erkennt man doch, dass sich in den Nachbarländern etwas tut, dass sich in Palästina etwas tut, dass dort gewählt wird, dass im Irak gewählt wird. Ich glaube, man antizipiert auch etwas mit dieser Wahl vielleicht das wachsende Bedürfnis der Mehrzahl der ägyptischen Bevölkerung, auch an solchen Prozessen teilzunehmen. Deshalb würde ich sagen, es ist nicht nur Druck von außen. Sicherlich existiert er auch. Sicherlich würden sich die Vereinigten Staaten gewünscht haben, dass dieser Prozess möglicherweise schon etwas früher eingesetzt hätte und dass wir vielleicht heute schon die zweite kompetitive Präsidentschaftswahl gehabt hätten, aber die Dinge haben sich ja in den Vereinigten Staaten auch erst jüngst verändert, was jetzt das Bewusstsein für die Notwendigkeit von demokratischen Prozessen in dieser Region angeht. Deshalb glaube ich, dass man zwar sehr spät dran ist, aber dass durchaus die Chance besteht, jetzt nach diesen Wahlen den Prozess fortzusetzen und doch wieder Anschluss zu finden, denn Ägypten nimmt ja für sich in Anspruch, eine Führungsnation in der arabischen Welt zu sein, und die drohte sie doch in letzter Zeit auf diesem demokratischen Feld zu verlieren. Da war es wohl höchste Zeit, was man auch an dem späten Termin erkennt, zu dem sich der Präsident durchgerungen hat, diese Wahl, das Wahlverfahren zu verändern, noch den Sprung auf diese Entwicklung zu schaffen und sich möglicherweise nicht an die Spitze, aber doch wieder ins Vorfeld der demokratischen Veränderung in der Region zu stellen.Heinlein: Das klingt alles sehr optimistisch, wie Sie das interpretieren. Könnte Ägypten tatsächlich auf lange Sicht, wenn das alles funktioniert, wie Sie sagen, zu einer Art Vorbild, zu einer Art Motor der demokratischen Entwicklung für die gesamte arabische Welt werden? Lange: Nun, das würde ich nicht gleich sagen. Ein Motor ist Ägypten sicherlich nicht gewesen in den letzten Monaten. Es ist natürlich ein Koloss, der sich auch möglicherweise nicht so agil bewegen kann wie jetzt möglicherweise die neue palästinensische Behörde. Aber dieser Tanker bewegt sich, und er bewegt sich unter einer erfahrenen Führung. Diese Führung hat, glaube ich, begriffen, dass Veränderung notwendig ist, und hat diese jetzt schon aufgegriffen. Sicherlich wird sie sich beweisen müssen, diese Entwicklung, und es wird jetzt an dem Amtsinhaber und wahrscheinlich ja wiedergewählten Präsidenten liegen, wie er die nächsten Jahre nutzt, um das Land auf eine solche neue Ära vorzubereiten. Wenn Gott ihm so viel Zeit gibt, dass er das noch selbst schaffen kann, dann, glaube ich, wird man ihn als großen Präsidenten in Erinnerung behalten. Wenn ihm diese Jahre nicht zur Verfügung stehen, dann kann man nur hoffen, dass dieser heutiger Lernprozess, dass er Früchte trägt und dass die nächste Wahl dann nicht in einem Chaos endet. Heinlein: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. © Deutschlandfunk 2005