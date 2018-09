Inhalt Seite 1 — EU soll Rechenschaft über Flugdaten verlangen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Klein: Der Europäische Gerichtshof hat gestern das Abkommen zwischen der EU und den USA über die Weitergabe von Fluggastdaten an die US-Behörden für nichtig erklärt. Es beruht nach Auffassung der Richter nicht auf einer geeigneten Rechtsgrundlage. Gegen das Abkommen hatte das Europaparlament gestimmt. Aber an der Praxis ändern wird sich wohl erst einmal nichts. Die Daten werden weiter erhoben und übermittelt, denn das Gericht hat erst einmal eine Frist von drei Monaten eingeräumt und in dieser Zeit soll das Gesetz auf eine juristisch einwandfreie Grundlage gestellt werden. Dazu wird es auch Verhandlungen zwischen den USA und der EU geben. Die FDP hat das Urteil ja bereits begrüßt, aber wie es aussieht wird sich ja am Inhalt des Gesetzes eigentlich wenig ändern oder?

Leutheusser-Schnarrenberger: Nein, das sehe ich nicht so und ich halte es von Seiten der EU wirklich für unverantwortlich, den Eindruck zu erwecken, man müsse nur einen anderen Artikel im EU-Vertrag zitieren und könne dann alles so lassen wie es ist, also es gäbe da irgendwo eine Grundlage, die doch ihre Kompetenz begründet. Das ist nicht so einfach der Fall und deshalb hätte ich von der EU erwartet, als erste Konsequenz zu sagen jawohl, uns sind hier Grenzen aufgezeigt worden, jetzt müssen wir erst mal alles tun, dass hier nicht millionenfach Daten weiter in die Vereinigten Staaten und dort an Dritte fließen, was wir gar nicht überblicken können, und dann wird mal in Ruhe analysiert, welche Kompetenzen haben wir überhaupt als EU in diesem Bereich. Von daher bin ich sehr enttäuscht, dass auch die Bundesregierung nicht darauf dringt.

Klein: Aber das Gericht, Frau Leutheusser-Schnarrenberger, bemängelt ja in der Tat nicht die Substanz oder den Inhalt des Gesetzes, sondern wirklich nur die juristische Grundlage. Das heißt doch, wenn die Begründung nachgereicht wird, kann das Gesetz bestehen bleiben.

Leutheusser-Schnarrenberger: So einfach ist das auch nicht, denn Grundlage heißt ja, man braucht im EU-Vertrag eine Ermächtigungsnorm, dass die Kommission und der Rat in dieser Form ein Übereinkommen mit den Vereinigten Staaten schließen können. Sie haben einmal diese Kompetenz nicht aus ihrem Gemeinschaftsrecht heraus, also alles, was den Binnenmarkt angeht. Das sagt das Urteil unmissverständlich. Und was die Innen- und Justizzusammenarbeit angeht, gibt es eben nach den derzeitigen gültigen EU-Regelungen nicht diese Kompetenz der Europäischen Union. Was nämlich eigentlich hier nur gegangen wäre, wären bilaterale Verträge oder ein reines umfangreiches völkerrechtliches Abkommen mit Ratifikation in allen Bundesländern, weil andere Kompetenzen sich so aus dem Vertrag nicht herleiten lassen. Genau das will natürlich die Kommission nicht. Sie will allein als Kommission hier handeln und den Rat einbeziehen, aber auf keinen Fall die einzelnen Mitgliedsstaaten.

Klein: Aber die EU-Kommission hat ja bereits Verhandlungen angekündigt und ein Beamter des Heimatschutzministeriums in den USA hat das ja bereits auch bestätigt. Wenn es so ist wie Sie sagen, was kann denn Gegenstand dieser Verhandlungen überhaupt sein?

Leutheusser-Schnarrenberger: Gegenstand der Verhandlungen müsste in meinen Augen als erstes sein, dass jetzt die Kommission auch ihre Aufgabe mal wahrnimmt und sich darüber Rechenschaft ablegen lässt, was denn mit den millionenfachen, höchst persönlichen Daten mit Kreditkartennummern, mit Telefonnummern, mit vielen privatesten Angaben passiert ist. Jetzt muss in erster Linie mal gerade das amerikanische Heimatschutzministerium darlegen, wer denn Herr über diese Daten ist, denn es gibt ja keinen Rechtsschutz der Bürger dagegen und man kann jetzt nicht eben so weitermachen wie bisher und alle berechtigten Bedenken in der Sache, die nicht Gegenstand des Urteils waren, einfach ad Akta legen. Von daher finde ich es unverantwortlich, wie im Moment die europäische Kommission agiert, und ganz unverantwortlich, dass das bisher noch gar kein Thema hier in Deutschland bei der Bundesregierung ist.

Klein: Die Frage ist natürlich, wie weit wird sich die USA auf die Argumente, die Sie jetzt vorgebracht haben, einlassen. Als wie groß beurteilen Sie den Spielraum, den die Europäische Union an der Stelle überhaupt hat?