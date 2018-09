Lange: Am 1. Januar 2004 will die Bundesregierung alle Sozialreformen unter Dach und Fach haben. Die Neuordnung des Gesundheitswesens kommt diese Woche in den Bundestag, auch über die Arbeitsmarktreform - Stichwort Hartz 2 und Hartz 3 - wird in den Fraktionen beraten. Schließlich steht eine neue Rentenreform an. Zur Einstimmung dieses Herbstprogramms empfängt der Kanzler heute zum Ende der parlamentarischen Sommerpause die Spitzenvertreter der Gewerkschaften. Die haben mehr oder weniger große Probleme mit dem, was die Koalition unter Reform versteht. Selbst den schärfsten Kritikern ist aber inzwischen klar: Sie werden die Agenda 2010 nicht blockieren können. Es kann nur darum gehen, den Dialog zu suchen, um die eigenen Positionen wirksam zu vertreten. Einer, der sich seit jeher für den Dialog mit der Regierung eingesetzt hat, ist Hubertus Schmoldt, der Vorsitzende der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. Herr Schmoldt, ist die Agenda 2010 mit all den Zumutungen für die Gewerkschaft nun gegessen, oder hoffen Sie, dass Sie daran noch etwas ändern können? Schmoldt: Wir haben als Gewerkschaften Reformen mit auf den Weg zu bringen und müssen sie auch mitgestalten. Bei der Agenda 2010 gibt es noch einen gewissen Spielraum, den ich in bestimmten Bereichen sehe. Wir werden ausloten müssen, wo wir was noch machen und verändern können. Lange: Zwischen Ihrem letzten Treffen mit dem Kanzler im Juni und der Begegnung heute liegt der gescheiterte Streik und der Machtkampf der IG Metall. Die Gewerkschaften insgesamt haben dadurch sicher nicht an Stärke und Einfluss gewonnen. Schmoldt: Herr Lange, Gewerkschaften sind in diesem Lande nach wie vor ein ganz wesentlicher Faktor. Sie haben Aufgaben im Bereich der Tarifvertragsgestaltung zu übernehmen, sie haben natürlich auch die gesellschaftlichen Prozesse mit zu begleiten. Jede Regierung, egal, welche Farbe sie hat, wird nicht im Konflikt mit den Gewerkschaften Reformen auf den Weg bringen können. Das weiß diese Regierung. Wir werden heute Abend in einem der jetzt häufiger stattfindenden Arbeitsgespräche mit dem Bundeskanzler über unsere Vorstellung für weitere Reformen reden müssen. Lange: Wo sehen Sie denn Spielräume, wo sich noch etwas ändern lässt? Schmoldt: Im Bereich der Gesundheitsreform gibt es ja nach wie vor die Frage, ob die Verteilung der Belastungen auf die Beitragszahler und die anderen Leistungserbringer gerecht ist. Ich sage: Nein, sie ist nicht gerecht. So kann dies allenfalls ein erster Schritt zu einer umfassenden Gesundheitsreform sein, wo weitere Leistungsanbieter dann auch noch mit "zur Kasse" gebeten werden müssen. Bei den Arbeitsmarktreformen geht es darum, dass wir auch aus den bisherigen Erfahrungen Schlüsse ziehen, und zwar, was wir besser machen können, damit die von Hartz angedachten und vorgeschlagenen Reformen auch tatsächlich greifen. Im Bereich Bildung/Ausbildung müssen wir als Gewerkschaften ganz besonders den Finger in die Wunde der nach wie vor fehlenden Ausbildungsplätze legen. Das haben wir lange vorher angekündigt. Die Wirtschaft hat ihre häufigen Zusagen bisher nicht eingehalten. Deshalb muss die Bundesregierung ja handeln. Lange: Nun wird immer mal wieder mit gesetzlichen Regelungen gedroht, falls sich das mit dem Lehrstellenmarkt nicht bessert. Ist das nicht eine Drohung, die sich langsam abnutzt? Glauben Sie ernsthaft, dass diese Regierung zu gesetzlichen Schritten bereit wäre? Schmoldt: Das ist am Ende eine Frage der Glaubwürdigkeit der Regierung, Herr Lange. Sie hat ja häufig genug mit der Wirtschaft verhandelt. Sie hat von der Wirtschaft häufig genug Zusagen erhalten, dass man die notwendige Zahl an Ausbildungsplätzen zur Verfügung stellt. Insofern muss die Regierung, wenn sie jetzt feststellt, dass es in diesem Herbst eine Lücke gibt, handeln. Es gibt Möglichkeiten, beispielsweise mit dem Berufsbildungsgesetz, hier dann einen entsprechenden Druck auf die Unternehmen auszuüben. Dass es geht, dass man wirklich mehr an Ausbildungsplätzen zur Verfügung stellen kann, beweisen wir seit vielen Jahren mit unseren Tarifverträgen. Insoweit können sowohl die Tarifvertragsparteien als auch die Bundesregierung beide hier ihren Beitrag leisten. Lange: Herr Schmoldt, die Gesundheitsreform wird die Arbeitnehmer stärker belasten, die Rentenreform des gleichen. Die Steuerreform wird das alles nicht ausgleichen. Nun gibt es Stimmen bei den Gewerkschaften, die sagen: Das müssen wir dann halt bei den Tarifverhandlungen wieder reinholen. Werden die nächsten Tarifverhandlungen wegen der Politik der Regierung schwieriger? Schmoldt: Sie können schwieriger werden. Das hat aber nicht den Hintergrund der schwierigen Politik. Das, was die Politik entscheidet, auch an Belastungen für die Verbraucher und damit auch der Arbeitgeber, ist über Tarifverträge nicht hereinzuholen. Das muss politisch entschieden werden. Die Tarifverhandlungen haben andere Grundsätze und andere Ziele. Lange: Wolfgang Clement, der Wirtschafts- und Arbeitsminister, hat gestern hier im Deutschlandfunk seine Erwartungen an die Gewerkschaften formuliert. Er verlangt von den Tarifparteien Öffnungsklauseln bei der Wochenarbeitszeit, bundesweit und branchenweit. Werden Sie dieser Erwartung nachkommen? Schmoldt: Es gibt eine Reihe von Tarifverträgen - unsere gehören dazu -, die entsprechende Öffnungsmöglichkeiten in den Tarifverträgen enthalten haben, die auch genutzt werden. Die Frage, die wir gemeinsam klären müssen, ist die, ob dort, wo solche Öffnungsklauseln noch nicht vereinbart worden sind, sie in die Tarifverträge aufgenommen werden. Das ist sicherlich auch ein Punkt, der heute Abend zu bereden sein wird. Lange: Es geht ja aber vor allem um die Arbeitszeit. Sie ist ja über Parteigrenzen hinweg in der Diskussion: Längere Wochenarbeitszeit, weniger Feiertage, später in Rente. Können sich die Gewerkschaften auf Dauer diesem politischen Druck widersetzen? Schmoldt: Herr Lange, wir haben inzwischen schon länger Wochenarbeitszeiten vereinbart, die von Branche zu Branche unterschiedlich sind. Ein Beispiel die 37,5 Stunden mit entsprechenden Variationsmöglichkeiten. Es macht im Moment keinen Sinn, die Arbeitszeit weiter zu reduzieren. Es macht genauso wenig Sinn, die Arbeitszeit zu erhöhen. Wir haben ja leider das Riesenproblem der Massenarbeitslosigkeit. Wir haben das Riesenproblem, dass junge Menschen nach der Ausbildung kaum eine Chance haben, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Dieses Problem würde man nur vergrößern, wenn man über eine Verlängerung der Arbeitszeit redet. Was Frau Merkel vorgeschlagen hat, nämlich im Westen die Ostarbeitszeiten einzuführen, ist wirklich der letzte Vorschlag, denn das würde dem Osten noch einen seiner Wettbewerbsvorteile nehmen. Das können wir ja nicht wollen. Lange: Nun rechnet Wolfgang Clement noch mit freiwilligen Regelungen der Tarifparteien und lässt die Tarifautonomie weitgehend unangetastet. Die Union und die FDP gehen da aber noch ganz anders zur Sache. Der DGB-Sprecher Markus Franz befürchtet, dass sich Gerhard Schröder am Ende von der CDU breitschlagen lässt. Sie auch? Schmoldt: Nein. Ich weiß auch nicht, wo der Sprecher das herhat. Zumindest ist er nicht vom Bundesvorstand legitimiert, solche Sachen zu sagen. Ich gehe davon aus, dass der Bundeskanzler die Tarifautonomie als ein ganz wesentliches Gut der sozialen Marktwirtschaft anerkennt und es auch bewahren wird. Es geht nun darum, Lösungen zu finden, die die Tarifautonomie nicht antasten, die den Betrieben auch über entsprechende Öffnungen in den Tarifverträgen die notwendige Flexibilität geben. Lange: Im Grunde wird doch im Moment vieles zur Disposition gestellt, wofür Gewerkschaften sich jahrzehntelang eingesetzt haben: kürzere Arbeitszeit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, dass man mit 40 Stunden Arbeit überhaupt seinen Lebensunterhalt sichern kann. Wie verändert das alles das Selbstverständnis der Gewerkschaften? Sind sie nur noch dafür da, das Allerschlimmste zu verhindern? Schmoldt: Es wäre schlimm, wenn es sich darauf reduzieren würde. Es ist aber auch eine schwierige Zeit. Sie haben Recht: Wir haben viele der gemeinsam erkämpften Leistungen heute nicht mehr als sicher für die Zukunft anzusehen. Wir müssen erkennen, dass eine älter werdende Bevölkerung auch bei den sozialen Sicherungssystemen andere Finanzierungsgrundlagen braucht. Nun geht es darum, dass wir diese Reformprozesse, die zum Teil auch Veränderungen an bisherigen Sozialleistungen bedingen, so gestalten, so begleiten, dass die Beschäftigten, die Beitragszahler nur so weit belastet werden, wie dies zumutbar und gerecht ist. Das wird die große Auseinandersetzung der Zukunft sein. Lange: Haben die Gewerkschaften die Kraft, das zu stemmen, sich dagegenzustemmen, wenn es doch über Gebühr hart wird für die kleinen Leute? Schmoldt: Herr Lange, mit Sicherheit ja, wenn die Gewerkschaften Reformen bejahen, Reformnotwendigkeiten anerkennen und innerhalb dieser Reformbemühungen sich dann als eine wesentliche Gestaltungskraft einbringen. Wenn man versucht, Reformen zu verhindern, wird man keinen Einfluss auf Inhalt und damit auf Ausmaß nehmen können. Lange: Der katholische Bischof von Trier, Reinhard Marx, meint inzwischen, die Reform des Sozialstaats läuft aus dem Ruder. Die Grundarchitektur ist nicht sichtbar. Sehen Sie die neue Grundarchitektur? Schmoldt: Zunächst einmal geht es ja im ersten Schritt darum, die größten finanziellen Belastungen so zu verteilen, dass Beitragserhöhungen in einem bestimmten Rahmen gehalten werden. Egal, ob Gesundheitsreform, Rentenreform: Das, was am Ende fehlt, ist ein grundlegender Systemwechsel, nämlich die Frage, inwieweit diese Leistungen, die in der Vergangenheit solidarisch, also von allen, erbracht werden können und wieweit der einzelne hier auch selbst etwas schultern muss. Das wird eine schwierige Diskussion werden. Das wird nicht ohne Konflikte gehen. Sich davor drücken wird uns auch nicht weiter nach vorne bringen. Lange: Viele befürchten, dass wir hier am Ende doch amerikanische Verhältnisse haben, also Leute, die sich in vielen schlecht bezahlten Minijobs krumm legen und trotzdem nie aus der Armut herauskommen. Besteht diese Befürchtung zu Recht? Schmoldt: Wenn die Gewerkschaften in ihrem Selbstverständnis und entsprechend ihrem Auftrag handeln, wird das mit Sicherheit zu verhindern sein. Amerika hat eine andere Geschichte, eine andere Entwicklung. Wir haben in Deutschland das System, das Modell der sozialen Marktwirtschaft. Da geht es um den gerechten Ausgleich zwischen Kapital und Arbeit. Das wird immer ein schwieriges Ringen bleiben. Ich glaube, wir sind aufgefordert - Politik, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, die Publizistik, die Öffentlichkeit, die Medien -, einen solchen Prozess gemeinsam zu tragen. Dann werden wir auch unser Land so nach vorne bringen, dass es nicht am Ende so wie Amerika aussieht. Lange: Kommen wir noch einmal auf das Gespräch heute Abend. Was ist für Sie die Messlatte, wann dieses Gespräch erfolgreich ist und wann nicht? Schmoldt: Das beste - das wird Sie nicht freuen - wäre, wenn wenig in der Öffentlichkeit darüber berichtet wird. Es geht um inhaltliche Fragen, und da muss man manchmal auch mehrere Gesprächsanläufe nehmen, um dann zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen. Es geht hier um ein Arbeitsgespräch. Insoweit unterscheidet es sich von anderen. Das ist verabredet. Es soll häufiger stattfinden. Heute ist einer von vielen weiteren Terminen. Lange: Vielen Dank. Das war Hubertus Schmoldt, der Vorsitzende der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. © Deutschlandfunk 2003