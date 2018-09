Durak: Am Telefon begrüße ich nun Margret Mönig-Raane, die stellvertretende Vorsitzende von ver.di. Guten Morgen Frau Mönig-Raane. Mönig-Raane: Guten Morgen! Durak: Was empfehlen Sie denn oder würden Sie den Opel-Mitarbeitern in Bochum empfehlen zu tun? Arbeit wieder aufnehmen oder weiter streiken darf ich ja nicht sagen oder? Mönig-Raane: Nein, das ist kein Streik. Der Betriebsrat sagt ja immer, es ist eine intensive Informationsveranstaltung. Ich denke es hängt davon ab, was der Betriebsrat berichten kann aus den bisherigen Ergebnissen. Es fällt mir ein bisschen schwer, sozusagen von außen den Opelanern und Opelanerinnen Empfehlungen zu geben. Tendenziell meine ich müsste jetzt erst mal eine Verhandlungsrunde kommen. Durak: Verhandelt wird ja in Rüsselsheim? Mönig-Raane: Ja, das meine ich, dass man erst einmal abwartet und guckt wie gehen denn die Verhandlungen, weil das ist nicht eine Sache, die man innerhalb von vier Stunden abverhandeln kann. Was ich ihnen allerdings empfehlen würde ist, in dieser Pause von Aktivitäten sehr sorgfältig zu gucken, wie die Konzernleitung, insbesondere die US-amerikanische, sich dort weiter verhält, damit man nicht alles Pulver jetzt schon verschießt. Durak: Was glauben Sie denn, Frau Mönig-Raane, wie lange lässt sich die Unternehmensleitung, sowohl die in Deutschland als auch die in Detroit, das gefallen, dass die Bochumer einfach nicht arbeiten gehen? Mönig-Raane: Die Frage ist ja nicht, wie lange sie es sich gefallen lässt. Wenn sie es sofort hätte ändern können, dann hätte sie das ja sicherlich schon gemacht. Aber ich denke sie hat nicht damit gerechnet, dass ihre etwas autoritäre Vorgehensweise und die sehr unvermittelte Vorgehensweise auf solchen Widerstand stößt. Es ist ja nicht so, dass die anderen deutschen und europäischen Opel-Beschäftigten zugucken und sagen na ja, Hauptsache es trifft die und nicht uns. Das ist nicht die Meinung der Mehrheit der Beschäftigten in Europa. Insofern hat die Opel-Führung ein richtig dickes Problem. Sie können ja nicht alle Werke sozusagen abstrafen und versuchen, dicht zu machen. Das ist ohnehin eine Crash-Strategie. Durak: Frau Mönig-Raane, es wurde berichtet, dass es möglicherweise fristlose Kündigungen geben soll, weil es diese Arbeitsniederlegung gegeben hat. Wäre das möglich bei uns? Mönig-Raane: Dazu möchte ich jetzt keinen Kommentar abgeben. Richtig ist, dass es natürlich bestimmte Regelungen bei uns gibt, sowohl vom Arbeitsrecht her wie auch vom Tarifrecht her. Aber es gibt Situationen, wo man Dinge politisch entscheiden muss. Eine Unternehmensleitung, die das machen würde, würde den Konflikt unglaublich anheizen und nicht zu einer Lösung beitragen. Insofern kann ich nur dringend davon abraten. Durak: Aber ausgeschlossen wäre es rechtlich nicht? Mönig-Raane: Ausgeschlossen ist das alles nicht, nein. Durak: Frau Mönig-Raane, wir hatten vor etwa einer Stunde hier eine Live-Schaltung nach Bochum vor das Werk I. Dort war auch ein Beschäftigter mit am Mikrofon und der hat mit ziemlichem Nachdruck und auch Stolz darauf verwiesen, dass sich die Beschäftigten zuerst mal selbst auf die Straße begeben haben und nicht die Gewerkschaften sozusagen die Initiatoren waren und auch später erst der Betriebsrat dazugekommen ist. Dann wissen wir, dass der gewerkschaftliche Organisationsgrad in Deutschland nicht gerade sehr hoch ist, eher gesunken ist. Er liegt wohl unter 25 Prozent. Da gibt es den Eindruck, dass die Gewerkschaften in ihrer bisherigen Form und auch Art und Weise ihres Auftretens nicht mehr ganz zeitgemäß sind. Wird darüber nachgedacht bei den Gewerkschaften? Mönig-Raane: Natürlich wird immer darüber nachgedacht, ist die Art und Weise wie wir arbeiten, wie wir auftreten die adäquate und richtige. Aber ich möchte auch davor warnen, ein Beispiel sozusagen als das Musterbeispiel für alles andere zu nehmen. Wir haben gerade erlebt, wie wir bei Karstadt gearbeitet haben und auch weiter arbeiten. Das war ein sehr, sehr enges Hand in Hand, sowohl mit dem Gesamtbetriebsrat, den Betriebsräten und der Belegschaft. Sie haben gesehen, was bei der Telekom gewesen ist, wie wir 10.000 Arbeitsplätze gesichert haben durch ein gemeinsames Vorgehen zwischen Belegschaft, Gewerkschaft und Betriebsräten. Ich denke also, es gibt eine ganze Menge genau anderer Beispiele, wie es gut funktioniert. Durak: Bei Karstadt, einmal zwischengeschoben, ist zu hören gewesen, dass dieser Sanierungsplan sehr viel schneller überprüft werden soll als ursprünglich miteinander vereinbart und möglicherweise schneller doch auch Stellen gestrichen werden. Haben Sie davon gehört und darüber Informationen? Mönig-Raane: Zum einen ist es ja nicht so, dass wir vereinbart haben, dass überhaupt keine Stellen gestrichen werden. Wir haben vereinbart, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen gibt. Die Frage, in welchen Zeitabläufen überprüft werden muss, da kann ich nur sagen das ist eher normal, dass in regelmäßigen unterjährigen Abschnitten überprüft werden muss klappt es oder klappt es nicht. Durak: Frau Mönig-Raane, im Zusammenhang mit Karstadt-Quelle, auch insbesondere mit Opel jetzt, aber auch in früheren Fällen, stehen sich zwei Vorwürfe gegenüber: einmal der von Management-Fehlern, dann der andere, der Mitverantwortung von Arbeitnehmervertretern in Aufsichtsräten, Stichwort Mitbestimmung. Die Arbeitgeberverbände BDA und BDI haben ein Papier noch in der Schublade, aber schon veröffentlicht. Sie würden gerne das Mitbestimmungsrecht bei uns abschaffen, sehen dies als Standortnachteil für Deutschland, weil das gibt es sonst nirgendwo. Mitbestimmung - das hat ja einen geschichtlichen Hintergrund - bezog sich auf deutsche Unternehmen. Nun aber, Frau Mönig-Raane, gehen immer mehr deutsche große Unternehmen vor allen Dingen - und um die geht es ja - in große internationale Konzerne über. Wird da die Mitbestimmung, das deutsche Sonderrecht, nicht doch automatisch zum Standortnachteil? Mönig-Raane: Dass die Arbeitgeberverbände seitdem es die Mitbestimmung gibt erbitterte Gegner waren, insbesondere der BDI, das kann niemand so richtig überraschen. Das muss man aber in Erinnerung rufen, das ist keine neue Entwicklung. Das zweite ist: eine Mitgestaltung, Mitbebstimmung von Beschäftigten und ihren Gewerkschaften hat nachweislich den deutschen Unternehmen nicht geschadet, sondern im Gegenteil. Wenn man guckt wie ist die Reaktion aus dem Ausland, dann hören wir ja immer die Leute investieren hier nicht, die anderen Unternehmen, weil es hier die Mitbestimmung gibt. Wir haben aber nun inzwischen eine Untersuchung vorliegen, die etwas präziser sagt: Wenn ausländische Interessenten richtig informiert werden, wie Mitbestimmung bei uns funktioniert, dann ist das kein Standortnachteil, sondern geradezu ein Standortvorteil, weil nämlich Konflikte in der Regel nicht wie jetzt bei Opel - das ist ein amerikanisches Top-Management - bis auf den letzten Spitz und Knopf gehandelt werden, sondern wo in der Regel eher rechtzeitig mit Frühwarnsystemen, weil man eben im Aufsichtsrat sehr von innen auch Ansichten hat und Einsichten hat, handeln kann. Ich glaube da dürfen die spektakulären Fälle nicht darüber hinwegtäuschen, was in anderen Unternehmen tatsächlich täglich praktiziert wird. Durak: Wer hat denn da untersucht, Frau Mönig-Raane? Mönig-Raane: Ich kann Ihnen die Untersuchung gerne noch mal nachreichen. Die Daten habe ich jetzt gerade nicht vorliegen. Ich war selber über diese Untersuchung überrascht, weil wir kennen immer nur die anderen. Aber wenn Herr Henkel damals schon immer umgezogen ist in der Welt und hat gesagt, der Standort Deutschland sei schrecklich, wieso glauben wir denn eigentlich, dass die anderen Ausländer glauben, der sei ganz prima, wenn die Deutschen selber erzählen, er sei schrecklich. Durak: Wie ist es denn aber nun mit der Mitverantwortung der Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten bei Fehlentscheidungen? Mönig-Raane: Man muss bei uns zunächst mal unterscheiden: fürs operative Geschäft sind selbstverständlich die Vorstände zuständig. Das darf man auch nicht vermischen. Die Aufsichtsräte haben die Aufgabe zu gucken und zu entscheiden und entsprechende Konsequenzen zu ziehen, ob die Vorschläge, die das Management macht, was zum Beispiel große Aufkäufe angeht, unter dem Strich richtig gewesen sind, ob deren Einschätzung richtig gewesen ist, ihre Berechnungen richtig gewesen sind, und dann entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Ich denke manchmal hinterher zu sagen, aber das war doch völlig falsch, ist relativ einfach so nach dem Motto, wenn man aus dem Rathaus herauskommt, ist man in der Regel schlauer als vorher. In diesem Umfang haben selbstverständlich die Arbeitnehmervertretungen in den Aufsichtsräten auch Mitverantwortung und sie tragen sie ja auch mit. Beispiel Telekom, Beispiel Karstadt, um mal im Bereich der Gewerkschaft ver.di zu bleiben. Davor drücken wir uns nicht und stellen auch fest, wo wir mit falsche Entscheidungen getragen haben, wenn man das auf einzelne Entscheidungen präzisieren kann, was oft nicht der Fall ist. Durak: Die Mitbestimmung als Standortvorteil, das wäre ja ganz schön, aber die Tendenz ist doch eher anders, dass die Unternehmen ins Ausland gehen oder dort bleiben und weniger zu uns kommen. Sonst ginge es uns ja besser. Mönig-Raane: Ich glaube die Ursachen der Wirtschaftskrise in Deutschland haben mit der Mitbestimmung nun gar nichts zu tun, sondern wir haben seit ungefähr 15, 20 Jahren eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik. Das bedeutet schlicht gesagt: der Markt wird es schon richten. Wir haben eine ganz dramatische Kaufkraftschwäche. Wir haben eine dramatische Unterentwicklung der öffentlichen Investitionen, verglichen mit allen vergleichbaren Industriestaaten, den europäischen, aber auch den USA oder Kanada. Dort liegen die Hauptursachen für unser mangelndes Wirtschaftswachstum und liegen die Hauptursachen dafür - einschließlich der Steuerpolitik übrigens -, dass bei uns auch die Schere zwischen arm und reich weiter aufgeht. Das sind die Ursachen und das hat mit Mitbestimmung erst mal gar nichts zu tun, sondern mit Wirtschaftspolitik und Steuerpolitik. Durak: Und die Gewerkschaften sind modern genug und eingerichtet und ausgerichtet auf diese schwierigen Bedingungen? Mönig-Raane: Ich würde nie sagen es ist genug und das ist alles ganz prima. Aber diese Diskussionen, die bei uns oft geführt werden, haltet den Dieb und die Gewerkschaften sind Schuld, die sind außerordentlich schädlich, jetzt nicht nur für die Gewerkschaften, sondern die tatsächlichen Ursachen anzugucken und die Probleme zu lösen. Wenn ich immerzu auf falsche Probleme zeige, weil ich nicht vorhandene und die tatsächlichen nicht sehe, die ich genannt habe - wir haben zu wenig private Nachfrage, wir haben zu wenig öffentliche Investitionen -, dann ändere ich daran auch nichts - es passiert ja auch nichts - mit dem Ergebnis, dass unser Wirtschaftswachstum so dahinkrabbelt. Wenn wir nicht die enormen Exporterfolge hätten, die übrigens dafür sprechen, dass wir ein ganz ausgezeichneter Standort sind, hochwettbewerbsfähig sind - sonst wird man nicht Exportweltmeister -, wenn das nicht wäre, dann würde es bei uns noch schlechter aussehen. Durak: Margret Mönig-Raane, stellvertretende ver.di-Vorsitzende, heute Morgen hier im Interview im Deutschlandfunk. Schönen Dank Frau Mönig-Raane für das Gespräch! Mönig-Raane: Bitte schön!