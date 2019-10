US-Verteidigungsminister Mark Esper ist zu Gesprächen in Afghanistan eingetroffen. Ziel sei weiterhin eine Friedensvereinbarung mit den Taliban, sagte Esper. Er wolle sich unter anderem mit Präsident Aschraf Ghani treffen. Außerdem wollte er Kommandeure der US-Truppen in dem Land am Hindukusch treffen und über das weitere Vorgehen beraten. Für Esper ist es der erste Afghanistanbesuch als Verteidigungsminister.

Die Washingtoner Regierung bemüht sich, die Gespräche mit den radikalislamischen Taliban wieder in Gang zu bringen, nachdem Präsident Donald Trump die Verhandlungen abgebrochen hatte. Anlass waren wiederholte Anschläge der Islamisten, bei denen auch ein US-Soldat getötet wurde. Trump hatte danach im September ein Treffen mit der Talibanführung abgesagt, auf dem ein Friedensvertrag geschlossen werden sollte.

Der bisherige Entwurf des Friedensvertrags sah vor, dass die Dschihadisten das Land nicht mehr als Rückzugsort für Terrororganisationen wie einst für Al-Kaida freigeben. Außerdem sollen die Taliban im Anschluss der Verhandlungen direkte Gespräche mit der afghanischen Regierung aufnehmen, um eine gemeinsame Strategie für die Zukunft des Landes zu finden. Die US-Soldaten sollten schrittweise innerhalb von 16 Monaten abgezogen werden.



Die USA haben derzeit etwa 14.000 Soldaten in Afghanistan stationiert, die Ghanis Regierung im Kampf gegen die militant-islamistischen Taliban unterstützen. Esper sagte, die USA könnten ihre Truppenstärke in Afghanistan auf 8.600 verringern, ohne dass der Kampf gegen den Terror von Al-Kaida und des sogenannten Islamischem Staats in Afghanistan Schaden nehme. Dieser Rückzug werde aber erst nach einem Friedensvertrag mit den Taliban erfolgen. Wie lang es bis dahin noch dauern könne, wollte er nicht sagen. Trump hatte schon während der Friedensgespräche angeordnet, die US-Truppenstärke in Afghanistan auf 8.600 zu reduzieren. Er hatte das Abkommen mit den Taliban inzwischen für tot erklärt.