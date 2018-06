Der mutmaßliche Attentäter von Tucson muss sich wegen zweifachen Mordes und dreifachen Mordversuchs vor Gericht verantworten. Gegen den 22-jährigen Jared L. sei Anklage erhoben worden, teilte die Staatsanwaltschaft des US-Bundesstaates Arizona mit. Die Klage bezieht sich zunächst auf die fünf Opfer, die Bundesbedienstete waren oder sind. Dazu zählen die demokratische Kongressabgeordnete Gabriele Giffords, ein getöteter Mitarbeiter der Abgeordneten sowie ein ermordeter Richter. Weitere Anklagen gelten als wahrscheinlich.

L. soll der Staatsanwaltschaft zufolge am Montag vor Gericht erscheinen. Der junge Mann hatte am Samstag während einer politischen Kundgebung vor einem Einkaufszentrum in Tucson mit einer Handfeuerwaffe um sich geschossen. Insgesamt tötete er sechs Menschen und verletzte zahlreiche weitere. Die Abgeordnete Giffords traf der Täter aus nächster Nähe am Kopf und verletzte sie lebensgefährlich. Laut Polizei galt der Anschlag eindeutig ihr.

Die 40-Jährige befindet sich ihren Ärzten zufolge weiterhin in einem kritischem Zustand. Unmittelbar nach der Tat sei sie ansprechbar gewesen und habe auf einfache Anweisungen reagiert, sagte der leitende Chirurg Michael Lemole von der Universitätsklinik in Tucson. Nun befinde sie sich in einem künstlichen Koma. "Wir befinden uns nach wie vor in einer kritischen Lage", sagte Lemole weiter. Jederzeit könne das Gehirn anschwellen und sich damit die Situation verschlimmern. "Aber ich bin vorsichtig optimistisch."

Der Sheriff von Tucson, Clarence Dupnik, teilte mit, es sei ersten Ermittlungen zufolge wohl drei Passanten zu verdanken, dass die Folgen der Gewalttat nicht noch schlimmer ausfielen. Eine selbst von einer Kugel getroffene Frau habe dem Täter das Waffen-Magazin entrissen, als er es wechseln wollte, sagte Dupnik. Wenig später wurde der Schütze dann von zwei männlichen Passanten überwältigt.

Dupniks Angaben zufolge sucht die Polizei weiterhin nach einem Mann, der in der Nähe des Schützen am Tatort gesehen wurde. Sie glaubt aber zunehmend weniger daran, dass diese Person etwas mit der Tat zu tun hatte. Die New York Times berichtete dagegen in ihrer Onlineausgabe, die Polizei habe die Suche bereits abgebrochen. Eine Sichtung von Überwachungsbändern habe ergeben, dass es sich bei dem Mann lediglich um den Taxifahrer handele, der L. zum Tatort gefahren habe.

Über die Motive von L. wollten die Ermittler zunächst nichts sagen. Es sei noch zu früh, darüber zu spekulieren, sagte der Direktor der Bundespolizei Robert Mueller, der im Auftrag von Präsident Barack Obama die Untersuchungen vor Ort koordiniert. Angaben der Polizei zufolge wollte sich der mutmaßliche Attentäter bislang nicht zu seinen Beweggründen äußern.

Nach Berichten von US-Medien hatte L. die Tat geplant. Während einer Hausdurchsuchung habe das FBI einen Briefumschlag mit entsprechenden Notizen gefunden, berichtete die New York Times. Darauf stünden die Worte "Ich habe vorausgeplant", "Mein Attentat" sowie "Giffords". Auf dem Zettel befinde sich zudem L.'s Unterschrift.