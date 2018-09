Lieber Bernhard Vogel,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

ganz herzlich danke ich Ihnen, lieber Bernhard Vogel, dass Sie, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung heute zu dieser Veranstaltung eingeladen hat. Der 13. Jahrestag der deutschen Einheit ist kein runder Jahrestag. Eher könnte man vom verflixten 13. Jahr sprechen, in dem wir uns befinden. Dennoch, so denke ich, ist es guter Brauch, den Tag der deutschen Einheit auch in diesem Jahr zum Anlass zu nehmen, über den Zustand unseres Landes nachzudenken. Mir geht es dabei nicht um Pathos oder eine weitere Sonntagsrede mehr. Mir geht es um eine gemeinsame Debatte zur Lage der Nation. Dazu möchte ich Sie heute einladen.

Vor einigen Wochen fragte mich ein Journalist in einem längeren Gespräch: "Sagen Sie mal, Frau Merkel, wenn Sie sich 1990 anders entschieden hätten und nicht in die Politik und zur CDU gegangen wären, was würde der CDU heute eigentlich fehlen?" "Ich", habe ich kurz und knapp geantwortet. Der Ehrlichkeit halber muss ich anfügen, dass ihm diese Antwort noch nicht gereicht hat. Damit hatte er sicher auch nicht ganz Unrecht. Und so habe ich ihm in der Folge noch ein wenig näher vom Wert der Freiheit im umfassenden Sinne erzählt, von der Sozialen Marktwirtschaft, von der Lust auf Veränderung, von der Freude am Ausloten der eigenen Grenzen und vieles mehr, das mich - wie viele andere - bewog, 1989 erst in den Demokratischen Aufbruch und 1990 in die CDU zu gehen. All diese Erwartungen vor jeweils eigenem biographischem Hintergrund würden der CDU ohne uns sicher fehlen.

Ich berichte Ihnen davon, weil mich dieser Dialog in der Vorbereitung auf den heutigen Tag zu einer weiteren, gleichsam übergeordneten Frage geführt hat: Ich frage mich, ich frage Sie, was würde heute eigentlich Deutschland fehlen, wenn es die deutsche Einheit nicht gegeben hätte?

Sicher - zum Beispiel die Gelegenheit heute, hier im Herzen Berlins, im früheren Ostteil dieser Stadt, im Deutschen Historischen Museum in genau dieser Runde zusammen zu kommen. Völlig undenkbar ohne deutsche Einheit. Natürlich Rede- und Reisefreiheit. Völlig undenkbar ohne deutsche Einheit. Natürlich auch so manche Medaille bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Menschen aus den alten Bundesländern, die im Osten eine neue Existenz aufgebaut haben, Menschen aus den neuen Bundesländern, die dies im Westen versucht haben. Erfolgsgeschichten und Niederlagen - völlig undenkbar ohne die deutsche Einheit. In den Augen nicht weniger aber sicher auch das: Glücksritter aus dem Westen, die ostdeutsche Unkenntnis genutzt haben. Große Schuldenberge und Finanzprobleme. Zusammenbrechende Strukturen und Abwicklungen. Undenkbar ohne die deutsche Einheit.

Jeder von Ihnen kann sicher seine ganz persönliche Antwort auf die Frage geben: Was würde Deutschland fehlen, wenn es die deutsche Einheit nicht gegeben hätte?

Eine weitere Frage steht im Raum, Sie sehen sie hinter mir auf der Rückwand: Quo vadis, Deutschland? Wohin gehst du, Deutschland? Wenn man sich heute umschaut in Deutschland, wenn man aufmerksam verfolgt, was und wie über unser Land im In- und Ausland berichtet wird, wenn man liest, was und wie über unser Land geschrieben wird, wenn man hinhört, was und wie über unser Land gesprochen wird, dann bin ich spontan geneigt zu sagen: "Quo vadis"? "Wohin gehst du"? Davon kann eigentlich keine Rede sein. Unser Land steht.