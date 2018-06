7/13

In der Schiffswerft von La Digue werden noch immer Holzschoner hergestellt. Das Schiff mit dem Piratenemblem am Bug war einst ein Ausflugskahn für Touristen. Heute erinnert es allenfalls an somalische Piraten, die sich im April 2009 in die Gewässer des Archipels verirrten. Und es erinnert an eine Legende: Der Pirat La Buse, mit bürgerlichen Namen Olivier Le Vasseur, so heißt es, habe um 1720 unermessliche Schätze auf den Seychellen vergraben. Nach einer im Jahr 1923 wieder gefundenen Rätsel-Geheimschrift konzentrierte sich die Suche auf die Hauptinsel Mahé - bisher vergebens. Könnte der Schatz auf La Digue verborgen sein?