"Hallo, ich bin Dennis" – die meisten seiner kurzen Filme beginnen, als wären es Beiträge aus der Sendung mit der Maus. "Sobald ich die grüne Jacke anziehe und den Koffer in die Hand nehme, werde ich zu Dennis, dem Reporter. Der ist mir ähnlich, aber eben auch eine Art Kunstfigur", sagt Gastmann. Eine Kunstfigur, mit deren Hilfe der gebürtige Osnabrücker zu einer kleinen Berühmtheit geworden ist. Weil der 31-Jährige die meiste Zeit des Jahres zusammen mit seinem Kameramann Matthias Sdun um die Welt reist – mit 80.000 Fragen in einem kleinen, verranzten Koffer und der immer gleichen grünen Jacke. Weil er etwas Neues macht, und das irgendwie anders. Er revolutioniere die Auslandsreportage, wird über ihn gesagt, in jedem Fall bringt er frischen Wind in die deutsche Fernsehlandschaft. Dennis ist ein Reisender, doch er reist mit anderen Augen und einem anderen Anspruch. Und er reist im Auftrag des NDR, der seine Filme im Magazin Weltbilder zeigt.



Das Prinzip seiner satirischen Kurzfilme ist einfach: "Wer die beste Frage hat, kriegt sie beantwortet", erklärt Gastmann, den die Interaktivität reizt, der ständig bloggt, twittert und facebookt. Darum geht es tatsächlich in erster Linie: Dennis Gastmann beantwortet die Fragen der Zuschauer, der Fans und Follower. Am liebsten gleich 80.000, wahlweise nur die absurdesten und tiefgründigsten. "Was liegt vor Madagaskar?", "Wo ist der Arsch der Welt" oder "Wo liegt Absurdistan?".



In Australien und Neuseeland hat Dennis gelernt wie man 35 Millionen Schafe zählt, hat mit deutschen Einwanderern Trauben geerntet, um herauszufinden, was Australien zu einem so attraktiven Einwanderungs- und Reiseland macht und er hat nach Gold und der langen weißen Wolke Neuseelands gesucht. Immer dienstags sind die Folgen zu sehen, insgesamt fünf kurze Filme.



Damit er auf die abwegigsten Fragen verblüffende Antworten mit Substanz geben kann, hat er sich diese spezielle Technik angeeignet, die seine Filme so besonders und unterhaltsam macht: Unschuldig schauen, harmlos wirken, seinem Gegenüber das Gefühl geben, dass ihm rein gar nichts passieren könne und im richtigen Augenblick scheinbar unscheinbare Fragen stellen. "Die tollsten Momente ergeben sich, wenn man den Leuten Wohlfühlfragen stellt, wenn man ihnen zuhört, sich klein macht", sagt Gastmann. "Das ist kalkuliertes Understatement." Sein Ziel sei es satirische Filme zu drehen, die Geschichten erzählen, die Missstände aufdecken, die aufrütteln – und Gut und Böse unterscheiden. "Satire braucht Feinde", sagt er.



Die Zuschauer brauchen keine Erklärungen mehr, wenn Dennis, der Reporter mit den großen, fragenden Augen, auf seiner USA-Reise den Besitzer des Friendliest Gun-Shop in Texas erzählen lässt, dass Kinder möglichst früh eine Waffe bekommen und schießen lernen sollten. Oder wenn eine Traditionsheilerin in Kenia meint, AIDS und Krebs mit Bananen und Kamelmilch heilen zu können. "Die Menschen demaskieren sich irgendwann selbst", erklärt Gastmann seine Vorgehensweise.