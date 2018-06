Die Preise für Hotelzimmer in Deutschland, aber auch in vielen ausländischen Städten, sind derzeit so günstig wie seit Jahren nicht. Auslöser dafür seien die Wirtschaftskrise und die Schweinegrippe, sagt Arne Erichsen, Sprecher des Hotelbuchungsportals hotels.com, das eine Studie zu dem Thema veröffentlicht hat. "In manchen Städten sind aber auch viele neue Übernachtungsmöglichkeiten dazu gekommen."

Alleine in New York seien im Vorjahr 4000 Hotels eröffnet worden. Das wirkt sich auf die Preise aus, denn für Reisende ist ein neu eröffnetes Hotel oft attraktiver. Selbst in der teuren US-Metropole lagen die Zimmerpreise nach Angaben des Buchungsportals hotel.de im Schnitt 16 Prozent unter denen von 2008. Der Konkurrent hotels.com ermittelte sogar einen Preisunterschied von 22 Prozent. Ein Zimmer in New York kostet demnach im Schnitt nur noch 199 Dollar, also umgerechnet 149 Euro.

Auch in Berlin, Deutschlands beliebtestem Reiseziel, hatten die Hoteliers mit wachsender Konkurrenz zu kämpfen. "Leider sind 2009 auf Grund der enormen Steigerung der Bettenkapazitäten und trotz geringer Verluste bei der Belegung die Umsätze pro verfügbarem Zimmer in den einzelnen Häusern um rund zwölf Prozent gefallen", sagt Thomas Lengfelder, Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. Und das, obwohl Berlin mit rund 19 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr eines der meistbesuchten Ziele im internationalen Städtetourismus war.

Es gibt aber auch Gegenbeispiele: In Rio de Janeiro stiegen laut hotel.de die Zimmerpreise trotz der Wirtschaftskrise kontinuierlich an. "Der Tourismus in Rio de Janeiro ist noch in der Entwicklung begriffen", sagt Timo Vavrinec von hotel.de, "deswegen gibt es wohl trotz Wirtschaftskrise diese kontinuierliche Preissteigerung". Etwa 133 Euro gäben Reisende in der brasilianischen Metropole im Schnitt für ein Zimmer aus. Margaret Grantham vom brasilianischen Fremdenverkehrsamt in Deutschland hat dafür eine andere Erklärung: "Rio de Janeiro ist die Eingangstür zu Brasilien. Der Besuch der Stadt gehört zum Pflichtprogramm jeder Brasilienreise." Rio verbände die Leidenschaft des brasilianischen Lebensgefühls mit urbanem Flair und Mondänität.

Ähnlich scheinen Reisende auch über London zu denken. Vavrinec findet es "erstaunlich", dass die Hotelkosten dort stabil geblieben sind: "Die Krise war in der Stadt enorm zu spüren und nach unseren Erhebungen ist das Preis-Leistungs-Verhältnis in London nicht so gut wie in vielen anderen Destinationen." Die Stadt an der Themse sei aber dennoch ein Besuchermagnet.



Am meisten für eine Übernachtung zahlt man laut hotels.com in Monte Carlo. Dort kostet ein Zimmer im Durchschnitt 177 Euro. Auf den Plätzen zwei bis fünf der teuersten Städtereiseziele befinden sich Abu Dhabi, Genf, Moskau und New York. Größter Verlierer der fünf ist Moskau: Dort sollen die Zimmerpreise über 40 Prozent günstiger sein als 2008. Auch eine Dubai-Reise lohnt zurzeit – der Durchschnittspreis für eine Übernachtung liegt bei 130 Euro. Wer über Ostern eine Städtereise plant, kann also mit günstigen Konditionen rechnen.