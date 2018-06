Inhalt Seite 1 — Nur Sichtflug über Deutschland Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Die Aschewolke wird nach Einschätzung von Meteorologen noch den gesamten Dienstag den Luftraum über Deutschland beeinträchtigen. Erst in der Nacht zum Mittwoch werde der äußerste Norden Deutschlands nicht mehr von Vulkanpartikeln bedeckt sein, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) unter Berufung auf Ausbreitungsvorhersagen des Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC) in London. Die vom Vulkan auf Island ausgestoßene Aschewolke verlagere sich über Nordirland, England und das westliche Frankreich in die südlichen Teile Deutschlands. Der untere Teil des deutschen Luftraums – und zwar vom Boden bis zu einer Höhe von sechs Kilometern – sei weiter beeinträchtigt. Ein Sprecher des DWD sagte, die Prognosen würden am frühen Dienstagabend aktualisiert.

Die Behörden werten derzeit die Ergebnisse eines Messfluges des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) vom Montagabend aus. Eine Sprecherin des DLR sagte, die Auswertung der Messflugdaten solle am Nachmittag abgeschlossen sein. Danach werde ein Bericht an das Bundesverkehrsministerium, die Deutsche Flugsicherung und den Deutschen Wetterdienst weitergeleitet, die über das weitere Vorgehen entscheiden würden. Auch die Lufthansa wollte am Nachmittag vom Frankfurter Flughafen einen Messflug starten mit einem Klimaforschungs-Container des Max-Planck-Instituts an Bord.

Die Flugsicherung hatte zuvor mitgeteilt, dass der deutsche Luftraum wegen der Vulkan-Aschewolke aus Island bis 20 Uhr gesperrt bleiben werde. Bis dahin seien nur Flüge mit Ausnahmegenehmigung möglich, wobei die Piloten auf Sicht im nicht gesperrten Luftraum fliegen müssten. Das ist nur bei gutem Wetter und am Tag möglich. Zudem kontrolliert die Flugsicherung mit ihren Lotsen den Verkehr, damit es keine Zusammenstöße gibt. Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) hatte dieser Sonderregelung am Montagabend nach einer Telefonkonferenz mit den EU-Verkehrsministern zugestimmt.

Mehrere zehntausend deutsche Urlauber sollen so am Dienstag nach Hause gebracht werden. Am Tag zuvor saßen noch etwa 100.000 Pauschaltouristen und eine unbekannte Zahl von Individualreisenden im Ausland fest. Eine Sprecherin der Lufthansa sagte ZEIT ONLINE, der Rücktransport der gestrandeten Passagiere haben "höchste Priorität". Die Fluggesellschaft plant an diesem Dienstag rund 80 Interkontinental-Flüge, davon rund 60 vom Drehkreuz Frankfurt.

Die Pilotenvereinigung Cockpit kritisierte die von den Verkehrsministern beschlossene Regelung. An der wissenschaftlichen Einschätzung der Gefährlichkeit habe sich nichts geändert, sagte Vorstandsmitglied Jörg Handwerg dem Deutschlandfunk. "Man hat nur eine juristische Winkelkonstruktion gesucht, um die Flugzeuge in die Luft zu bringen."

Die europäische Luftsicherheitsbehörde Eurocontrol rechnet damit, dass etwa 50 Prozent der eigentlich für den Tag geplanten europäischen Flugverbindungen gewährleistet werden können. Das wäre eine merkliche Entspannung – verglichen mit den fast 80 Prozent Ausfall vom Sonntag und den nahezu 70 Prozent vom Montag. Der Luftraum soll nur noch dort gesperrt bleiben, wo eine bestimmte Konzentration der Asche überschritten wird, hatte EU-Verkehrskommissar Siim Kallas am Montag gesagt.

Eine komplette Sperrung oder zumindest "erhebliche Einschränkungen" gab es mit Stand von Dienstagmittag in Dänemark, Estland, Finnland, Lettland, Slowenien, der Slowakei, der Ukraine sowie Großbritannien und Irland. Tschechien, Südpolen und das östliche Österreich waren dagegen frei. Nachdem der staatliche Wetterdienst KNMI mitgeteilt hatte, dass der niederländische Luftraum mit Ausnahme eines schmalen Streifens im Nordwesten frei von Vulkanasche sei, wurde am internationalen Flughafen Schiphol bei Amsterdam der Betrieb langsam wieder aufgenommen. Auch in Belgien, über großen Teilen Frankreichs und in Norditalien wurde der Luftraum wieder geöffnet.