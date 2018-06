Inhalt Seite 1 — Das lange Warten der Gestrandeten Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Noch immer sitzt eine unbestimmte Zahl von Passagieren auf internationalen Flughäfen oder in Hotels fest, weil sich Fluggesellschaften nicht auf Termine für einen Rückflug festlegen lassen wollen. Der Unmut der Passagiere ist groß, vielen geht das Geld aus. Während manche Hotels den gestrandeten Reisenden mit Preissenkungen entgegenkommen, versuchen andere, mit erhöhten Zimmerpreisen zusätzliche Gewinne zu machen. Auch das Verhalten von Fluglinien kam in die Kritik. So berichtet der britische Guardian, dass sich Passagiere über erheblich gestiegene Ticket-Preise der englischen Fluggesellschaft British Airways beklagen. Wer aus dem Ausland nach Hause wolle, die hohen Preise aber nicht zahlen könne, sei weiterhin zum Bleiben gezwungen. Am Samstag appellierten British Airways und Virgin Atlantic an ihre Passagiere: Wer könne, möge seine für diese Woche gebuchten Langstreckenflüge aufschieben, damit Kapazitäten zum Rücktransport Reisender frei würden.

"Es ist eine sehr schwierige und komplizierte Situation", sagte British Airways-Chef Willie Walsh. "Flugzeuge stecken in verschiedenen Teilen der Welt fest und Besatzungen sitzen in verschiedenen Teilen der Welt fest." Dem Bericht in der NZZ zufolge warten derzeit allein 20.000 Franzosen im Ausland auf ihre Rückreise – vorwiegend in den USA und Ostasien. Andere europäische Fluggesellschaften haben nach eigenen Angaben sämtliche Fluggäste zurückgeholt. Hier die zehn wichtigsten im Überblick:

Lufthansa: "Wir konnten am Wochenende die letzten Passagiere nach Hause bringen", sagt Lufthansa-Sprecher Boris Ugorsky. "Einige haben unser Angebot wahrgenommen, ihre Flüge kostenfrei zu stornieren oder direkt auf einen späteren Flug umzubuchen." Zusätzliche Flugzeuge hätten nicht eingesetzt werden müssen. Mit 70,5 Millionen Fluggästen jährlich ist die Fluggesellschaft die größte in Europa.

Air France: Bis zum 22. April hat Air France bereits 60.000 Passagiere zurück nach Frankreich gebracht. Zusätzliche Flüge gab es aus der Karibik, Reunion, Mauritius und Peking. Doch noch immer sitzen Fluggäste von Air France auf internationalen Flughäfen fest. Bis wann diese nach Hause zurückkehren können, ist unklar.

Ryanair: Weil Fluggäste im Ausland festsaßen, stornierte der irische Billigflieger sämtliche Flüge zwischen Großbritannien und Irland. "Wir haben unsere Passagiere in Großbritannien und Irland gebeten, die Fähre zu nutzen. So hatten wir zusätzliche Flugzeuge zur Verfügung, um zum Beispiel Reisende aus Spanien zurück zu holen", sagt der Sprecher der Fluglinie, Daniel de Carvalho. Im Moment säßen noch Passagiere auf den Kanarischen Inseln fest. Diese würden aber bis Mitte der Woche alle zurückgebracht. Laut de Carvalho waren insgesamt etwa eine Million Ryanair-Kunden betroffen. Storniert wurden 8500 Flüge.

Easyjet: Bei Easyjet konnten alle Gäste auf Flüge gebucht werden. Easyjet-Sprecher Oliver Aust sagt: "Wir haben am Wochenende alle Passagiere nach Hause gebracht." Insgesamt waren bei der Fluggesellschaft 200.000 Menschen von den Ausfällen betroffen. "Wir haben vier Jets gechartert. So waren 30 zusätzliche Flüge möglich", sagt Aust.