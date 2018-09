Inhalt Seite 1 — Hunderttausende sitzen auf Flughäfen fest Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Die anhaltenden Eruptionen des Vulkans am Eyjafjalla-Gletscher in Island legen den internationalen Flugverkehr lahm. Am Donnerstag schlossen nach und nach zahlreiche Länder von Großbritannien, Irland über Teile Frankreichs, den Niederlanden und Belgien bis nach Dänemark, Norwegen und Schweden ihren Luftraum wegen einer riesigen Wolke aus Lavaasche. Sie trieb von der Atlantikinsel auf den Kontinent und machte damit die Schließung zahlreicher Flughäfen unausweichlich.

Besonders stark betroffen war der Flughafen Heathrow in London, eine der wichtigsten Drehscheiben des europäischen Flugverkehrs: Zehntausende Passagiere saßen ohne Aussicht auf baldige Entwarnung fest. Eine Sprecherin der nationalen Luftverkehrsbehörde (NATS) sagte, es sei das erste Mal in der britischen Luftfahrtgeschichte, dass ein Naturereignis den Flugverkehr im Königreich zum Erliegen bringe. Nach Angaben der Behörde stellt Vulkanasche eine signifikante Gefahr für Flugzeuge dar.

Auch die Flughäfen in Paris, Brüssel, Amsterdam und Genf meldeten die Streichung zahlreicher Verbindungen. In Deutschland kam es ebenfalls zu Ausfällen und Verspätungen. Allein am bundesweit größten Flughafen in Frankfurt wurden bis zum frühen Nachmittag knapp über 100 gestrichene Starts und Landungen gezählt, sagte ein Flughafensprecher.



Zugleich landeten in Frankfurt aber auch mehrere Dutzend Flugzeuge, die auf dem Weg nach London waren und dort wegen der Sperrung der Flughäfen nicht mehr landen durften. Betroffen waren vor allem Langstreckenflüge aus den USA und Asien.

Am zweitgrößten Flughafen Deutschlands, in München, wurden bis zum Mittag 36 Flüge gestrichen. Auf den beiden Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld traf es zunächst zehn Flüge. In Düsseldorf konnten zunächst 44 Maschinen von und nach Großbritannien und Skandinavien nicht starten. Am Flughafen Köln/Bonn wurden sieben Flüge gestrichen. Der Hamburger Flughafen bereitete sich am Donnerstagabend auf eine mögliche Sperrung vor.

Die Lufthansa teilte mit, dass es auf der Langstreckenflügen nach Nordamerika teilweise Verspätungen von wenigen Flugminuten gebe, da die Rauchwolken des Vulkans südlich umflogen werden müssten. In Reykjavik hieß es, dass Transatlantikflüge aus Amerika am ehesten noch südeuropäische Länder wie Portugal erreichen könnten.