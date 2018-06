Nur wenige Stunden nach der Wiederöffnung hat die britische Luftfahrtbehörde CAA am Dienstagabend erneut die Schließung des Luftraums über Teilen Schottlands und Nordirlands angeordnet. Seit 08.00 Uhr dürfen auf diversen Flughäfen in Schottland, darunter auch die in Glasgow und Prestwick, keine Maschinen mehr starten und landen. In Nordirland ist zunächst nur der Flughafen der zweitgrößten Stadt Derry betroffen. Ab Mittag müsse aber aller Voraussicht nach auch der Luftraum über Belfast gesperrt werden, teilte die CAA mit. Die Sperrungen gelten größtenteils zunächst bis 20.00 Uhr.

Bereits am Dienstag waren die Lufträume über Irland und über Teilen Großbritanniens geschlossen worden. Die betroffenen Flughäfen in Irland und Schottland nahmen aber im Tagesverlauf ihren Betrieb wieder auf. In Deutschland dürfte die neue Aschewolke dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge aber vorerst zu keinen Beeinträchtigungen führen.

In Brüssel einigten sich am Dienstag die EU-Verkehrsminister auf einheitliche Grenzwerte für Vulkanasche im Luftverkehr. Sie sollen die Sicherheit von Triebwerken und anderen Flugzeugteilen gewährleisten, die durch Aschepartikel gefährdet sind. Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) hatte vor dem Treffen auf einheitliche Werte gedrungen. In der Krise im April hatte zum Chaos beigetragen, dass es keine klaren internationalen Grenzwerte gibt. Da die Entscheidung über Flugverbote letztlich im Ermessen der einzelnen Staaten liegt, klafften die Gefahreneinschätzungen auseinander.

Bis zum nächsten regulären Treffen der Verkehrsminister wollen sich die EU-Staaten bei Vulkanasche in der Luft an Empfehlungen von Eurocontrol halten. Die europäische Flugsicherheitsorganisation in Brüssel besitzt eigentlich keine Weisungsbefugnis gegenüber ihren Mitgliedern. Schon in der Krise hatten sich diese allerdings auf eine stärkere Koordinierung unter Berücksichtigung der Eurocontrol-Empfehlungen geeinigt.

Um die Konzentration der Asche in Zukunft besser feststellen zu können, sollen Experten bis zum nächsten Verkehrsrat eine neue Methode zur Messung von Vulkanasche entwickeln, so die Minister. Dabei würde es etwa darum gehen, welche Daten von Satelliten, Bodenmess-Stationen oder Flugzeugen in die Erhebungen des Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) in London eingehen. Dessen Daten liefern wiederum eine Basis für Empfehlungen von Eurocontrol.

Die EU-Minister einigten sich auch darauf, den sogenannten Einheitlichen Europäischen Luftraum (Single European Sky) voranzutreiben. Das Riesenprojekt sieht vor, den europäischen Flickenteppich in der Flugsicherung unter anderem durch größere, länderübergreifende Sektoren zu vereinheitlichen. Diese Sektoren wie auch eine "Krisen-Koordinierungsstelle" sollten nun schneller eingerichtet werden, erklärten die Minister.