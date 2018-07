Inhalt Seite 1 — Viel Kultur auf kleinem Raum Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Das Chat Noir hält nicht mehr, was es verspricht. Bis vor Kurzem war der rotplüschige Laden mit den getönten Spiegeln ein Sex-Club, vom historischen Grazer Burgberg nur durch die Mur getrennt. Jetzt tanzen hier Mittzwanziger ausgelassen zur elektroversetzten Swing-Musik. Ohne es zu wollen fragt man sich, was sich früher auf den verschlissenen Sofas abgespielt haben mag. Eine Videoinstallation flackert über die gegenüberliegende Wand: ein altes Soft-Sex-Filmchen. Dann wäre das auch geklärt. Das ist Graz im Jahre 2010. Es ist irgendwann weit nach Mitternacht und man steht mitten drin, im vitalen Nachtleben der Stadt. Wer sich auf die Suche nach der neuen, der jungen Kultur in der ehemaligen Weltkulturhauptstadt begibt, der wird auf Orte wie das Chat Noir stoßen.

Bei Tageslicht ist Graz eine andere Stadt. Die architektonische Vermengung von Mittelalter, Renaissance und Barock – Graz hat eine der am besten erhaltenen Altstädte in Europa – mit Spielformen moderner Architektur lassen die zweitgrößte Stadt Österreichs beschaulich wirken. Gemütlich und alt gewachsen. Für das mediterrane Flair sorgen die zahlreichen venezianischen Loggien. In den versteckten Innenhöfen haben sich kleine Restaurants angesiedelt. Obwohl Graz eine Studentenstadt ist, spürt man beim Spaziergang durch die Gassen eine beinahe meditative Ruhe.

Eine Stadt wie Graz definiert sich wie selbstverständlich über ihre Hochkultur. Wegen des bekannten internationalen Kunstfestivals Steierischer Herbst etwa kommen Tausende Kulturtouristen nach Österreich. Doch welchen Raum findet hier eine junge Kunstszene? Als Graz den Titel "Kulturhauptstadt" trug, warb man mit dem Slogan: "Graz ist anders. Graz darf das". Mit 250.000 Einwohnern ist Graz vor allem: klein. Der Raum ist begrenzt. Also nutzt man ihn – in dem Bewusstsein junger Kreativität.

In warmen Sommernächten erlebt man das etwa im "Parkhouse", im Grazer Stadtpark. Der 1928 erbaute Rundbau ist eine ehemalige Milchbar und heute die einzige Lokalität in der Stadt, die nach Mitternacht noch im Freien ausschenkt. Doch Graz hat viele warme Sommernächte. Also wird der Stadtpark kurzerhand zur Freilichtdisco umfunktioniert. Die Szene der Stadt feiert zur selbst mitgebrachten Musik auf den grünen Wiesen. Man gestaltet sich seinen Raum. Und unter dem sternklaren Himmel der jungen Nacht erzählt sich eine Anekdote besonders gut.

Reiseinformationen Graz Anreise Direktflug zum Beispiel mit Air Berlin von vielen deutschen Flughäfen. Unterkunft Hotel Weitzer: Designhotel mit individuell gestalteten Zimmern. DZ ab 69 Euro, Frühstück 12 Euro. Grieskai 12-16, 8010 Graz. Tel. 0043-316/70 30, www.hotelweitzer.com

Ausflüge Kunsthaus Graz, Di. bis So. von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Eintritt 7 Euro. Lendkai 1, 8020 Graz. Tel. 0043-316/80 17 92 00, www.museum-joanneum.at Die Insel in der Mur ist ein Café und Veranstaltungsort mit wechselnden Konzerten, Lesungen und Ausstellungen. www.inselindermur.at

Es geht um das ehemalige Luxushotel Wiesler. Ein Aushängeschild der Stadt. Im Jugendstilpalast von 1909 eröffnete 1986 Graz' einziges 5-Sterne-Hotel. Das Haus war ausgestattet mit modernster Hoteltechnik, der Grand Salon und die hervorragende Küche des Restaurants genossen höchstes Renommee. Im Februar 2010 waren Hotelbesitzer Florian Weitzer die Sterne dann Schnuppe. Er funktionierte das Wiesler in ein Design-Hotel um. Er wollte experimentieren, etwas Neues wagen. Das enge Sterne-Korsett hat er eigenhändig aufgerissen.