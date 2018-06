Zwei Tage nach dem gewaltsamen Ende der Straßenkämpfe in Bangkok hat Ministerpräsident Abhisit Vejjajiva die Ordnung für wieder hergestellt erklärt und sein Land zur Versöhnung aufgerufen. Am Freitag traten erstmals die katastrophalen Folgen der monatelangen Proteste für Tourismus und Wirtschaft zutage.

Viele Gäste, die Urlaub in Thailand gebucht hatten, machen inzwischen einen großen Bogen um das Land. Die Fernsehbilder von brennenden Barrikaden und Soldaten mit Maschinengewehren im Anschlag warfen ihre Schatten auf ganz Thailand – zu Unrecht, sagte Tourismusminister Chumpol Silapa-Archa. "Die Unruhen sind auf ein ganz kleines Areal in Bangkok begrenzt. Aber wenn man die Fernsehberichte sieht, meint man, das ganze Land sei betroffen. Dabei ist der Rest Thailands, zum Beispiel Phuket und Samui, total unberührt." Im April kamen dennoch 30 Prozent weniger Gäste am Flughafen in Bangkok an. Das Ziel, die Besucherzahl 2009 von 15 Millionen Touristen zu übertreffen, ist in weite Ferne gerückt. Der Tourismussektor macht sechs bis sieben Prozent der Wirtschaft aus, ist ein wichtiger Arbeitgeber.

Bei den Aufräumarbeiten in Bangkok zeigten sich unterdessen die katastrophalen Folgen der langen Proteste. Allein die Brände an Gebäuden in Bangkok, darunter der Börse, richteten einen Schaden von umgerechnet knapp einer Milliarde Euro an. Finanzminister Korn Chatikawanij sagte in Tokio, die Bilder aus Thailand hätten "katastrophale Folge"" für den Tourismus. Auch werde es künftig schwierig, Investoren zu finden. Ein Sprecher der Außenhandelskammer sagte: "Sich einen Ruf aufzubauen, dauert lange – um ihn zu zerstören, reicht eine Nacht."

In seiner TV-Ansprache sagte Ministerpräsident Abhisit, nun werde alles dafür getan, um schnell zur Normalität zurückzukehren. An die tief gespaltene Nation appellierte er, an dem "Versöhnungsprozess" teilzunehmen. "Wir sitzen alle im gleichen Boot", sagte er an die Adresse der roten Regierungsgegner und der verfeindeten elitetreuen Monarchieanhänger. Die Spaltung im Land sei nun eine der größten Herausforderungen, die es zu überwinden gelte. Abhisit sprach von einer der "schlimmsten Zeiten" in der thailändischen Geschichte. Seit Beginn der Proteste wurden 86 Menschen getötet und rund 1900 verletzt. Noch bis Sonntag gilt in Bangkok und 23 weiteren Provinzen eine Ausgangssperre.