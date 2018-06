Inhalt Seite 1 — Tags sind alle Riesen grau Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Können Sie schweigen? Ein Geheimnis für sich behalten? Gut, dann will ich es Ihnen anvertrauen: Elefanten sind verrückt nach Zitronen. Überhaupt nach Zitrusfrüchten, besonders, wenn diese schon überreif und matschig sind und in der prallen Sonne Südafrikas vor sich hin gären. Und obwohl es nun dreißig Jahre zurückliegt, dass die Insassen des Addo Elephant National Park ihre Leibspeise zum letzten Mal gekostet haben, träumen sie noch immer von einer Wagenladung halb vergammelter Orangen, Pampelmusen und Zitronen. Weshalb es Besuchern bis heute untersagt ist, solches Obst im Auto mitzuführen. Das sprichwörtliche Elefantengedächtnis könnte sich sonst an Tage des Wohllebens erinnern und die Zitrus-Junkies in helle Aufregung stürzen.

Und so passieren wir das Tor ohne die heiße Ware, ausgerüstet mit Feldstecher, Übersichtskarte und reichlich Wasser. Den Addo Park kann man sich als eine Mischung aus Zoo und Verkehrskindergarten vorstellen. Man rollt im eigenen Wagen durch und hält nach großen Tieren Ausschau. Höchsttempo 40, eine Pirsch im dritten Gang. Wer will, kann eine "Springerin" wie Zukisawa Mange, genannt Zuki, anfordern, eine angelernte Wildnisführerin aus einer umliegenden Gemeinde. Das ist angenehmer als mit einer Landkarte durch den Park zu navigieren.

Reiseinformationen Addo Elephant National Park Anreise Mit Lufthansa oder South African Airways nach Johannesburg, dann weiter bis Port Elizabeth. Von dort sind es rund siebzig Kilometer in nordöstlicher Richtung bis zum Park. Am bequemsten und schnellsten ist die Anfahrt auf der N 10 über Paterson; die Route über die R 335 ist zwar kürzer, aber längst nicht so gut ausgebaut. Unterkunft Die Parkverwaltung unterhält selbst einige Lodges in den verschiedenen Abschnitten, andere werden von Konzessionären betrieben. Die zentrale Anlage wird schlicht als "Main Camp" bezeichnet. Hier wohnt man in sogenannten Chalets, wuchtigen Doppelhaushälften mit eigenen Küchen, oder in kleineren Rundhütten mit Gemeinschaftsküche. Je nach Typ und Saison kosten sie 50 bis 70 Euro pro Tag. Näheres über die verschiedenen Unterkünfte und die Angebote des Parks unter www.addoelephantpark.com Das eleganteste und exklusivste Quartier bildet das Gorah Elephant Camp, ein Landhaus aus der Kolonialzeit mit luxuriösen Wohnzelten, das gut abgeschirmt im Süden des alten Parks liegt. Ab 250 Euro pro Person, www.gorah.com Gebühren Wer den Park im eigenen Wagen befährt, zahlt pro Person 9 Euro Eintritt. Eine Gruppensafari kostet etwa 17 Euro pro Teilnehmer. Einem "Springer" (Hop-on-Guide) zahlt man für zwei Stunden Begleitung rund 11 Euro. Auskunft South African Tourism, Friedensstr. 6-10, 60311 Frankfurt/M., Tel.: 069-92 91 29-0, www.southafrica.net

Man muss nicht weit fahren, um im Addo Park Tiere zu sehen. Neben der Straße stehen Kudus im Gebüsch: elegante Antilopen, die Männchen mit Spitzbart und Korkenziehergehörn. Wenn ihnen das Gras auf der anderen Seite grüner vorkommt, setzen sie über die 2,5 Meter hohen Zäune, sagt Zuki. Bald sichten wir auch etliche andere Antilopenarten, Strauße und Warzenschweine. Und zwar in so hoher Frequenz, dass Zuki sie schon bald ignoriert. Ausgerechnet die mehr als 400 Elefanten aber, der ganze Stolz des Parks, bleiben unauffindbar.

Einmal, erzählt unsere "Springerin", eskortierte sie zwei Damen, die krampfhafte Angst vor Tieren hatten. "Sobald sich auch nur ein Zebra näherte, wollten sie auf und davon fahren. Bei einer Elefantenherde gerieten sie dann vollends in Panik. Wir aber sind gehalten, den Motor abzustellen, um die Tiere nicht unnötig zu stören." Die meisten anderen Gäste wollen eher zu nahe ran, und auch da versucht Zuki auf sie einzuwirken. Sie hat Psychologie-Seminare am College belegt. Das hilft, sagt sie.

Überhaupt ist im Safaritourismus viel Psychologie im Spiel. Zumal in Afrika, dem Schauplatz der ersten Tage der Menschheit. Die vermeintlich unberührte Natur, die derartige Parks beschwören, bildet eine Reminiszenz an jene paradiesischen Zustände, als die ganze Erde ein Nationalpark war und der liebe Gott sein Direktor. Je weniger Natur in unserer eigenen Lebenswelt vorkommt, desto unwiderstehlicher wirken diese Faksimiles heiler Urlandschaften. Eine regelrechte Sehnsuchtsindustrie ist so entstanden. In Südafrika gibt es, neben den gut zwanzig Nationalparks, mittlerweile fast tausend Schutzgebiete, meist private Jagd- oder Safariparks. Inspiriert vom Lebensstil der Großwildjäger, sind die touristischen Safaris träge und unblutige Jagdausflüge. Die Kamera ersetzt das Gewehr.

Addo zählt zu den ältesten und bekanntesten Reservaten; auch, weil es in der Verlängerung der populären "Garden Route" liegt. Obwohl 840 Kilometer von Kapstadt entfernt (und 70 von Port Elizabeth), bietet es vielen Südafrika-Besuchern die erste Gelegenheit zu einer klassischen Safari. Addo ist einer der ältesten Parks des Landes. Könnte man eine Safari durch die Zeit unternehmen, ließe sich an seinem Beispiel fast die komplette Geschichte des Naturschutzes erzählen.

Wir glauben gern, dass früher alles besser war. Doch um 1920 lebten im heutigen Südafrika nur noch zwei bis drei Dutzend Elefanten – etwa die Hälfte davon in der Gegend von Addo. Elfenbein- und Trophäenjagd hatten die Bestände bereits dezimiert, als der Landhunger der weißen Siedler ihren Lebensraum zu bedrohen begann. Die letzten Elefanten zogen sich an die Küste zurück.