Es gibt zwei Sorten Südafrika-Reisende: die, die Bloemfontein bei ihrer Reiseplanung ignorieren. Und die Fans von J.R.R. Tolkien. Denn nur die wissen, dass der Autor von Der Herr der Ringe im Jahre 1892 in dieser Stadt in der Mitte Südafrikas geboren wurde. Fünf Jahre später zog er nach England. Damit endet die wohl spektakulärste Geschichte der Stadt. Bei den Einwohnern von Bloemfontein hält sich trotzdem hartnäckig das Gerücht, seine Kindheit in Südafrika hätte ihn zur Beschreibung der trockenen, heißen Länder Mordors inspiriert.

Tatsächlich ist die Stadt mit ihren 850.000 Einwohnern alles andere als ein düsteres Königreich. In der Sprache der Sesotho heißt Bloemfontein Mangaung – Platz der Geparden. Wilde Raubtiere sucht man hier jedoch vergeblich. Bloemfontein bietet alle Annehmlichkeiten einer gepflegten Kleinstadt – inklusive der Sicherheit, Brunnen, eleganten Sandsteingebäuden und gepflegten Gärten.

Vom Naval Hill aus kann man sich einen Überblick über die Stadt verschaffen. Dort steht auch das Orchid House, ein Gewächshaus mit einem Park, der ein beliebter Ort für Picknicks ist. Für einen Ausflug eignet sich die Waterfront, ein Einkaufs- und Restaurantpark am See Loch Logan oder das Oliewenhuis Art Museum. Das Museum in einer alten Villa mit hübschem Café gilt als eines der besten für zeitgenössische südafrikanische Kunst.

Bloemfontein ist eine Universitätsstadt, das Nachtleben entspechend studentisch. Es gibt viele gemütliche Kneipen, in denen oft auch Konzerte gegeben werden. Im Hobbit Boutique Hotel trifft sich regelmäßig die hiesige Tolkien-Fangemeinde. Wer die Saga Der Herr der Ringe noch nicht kennt, wird überrascht sein, wie viel Diskussionsstoff sie hergibt, wenn sich erst einmal die Richtigen gefunden haben.