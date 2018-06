Sie sind weg. Aber noch nicht lange. Dazu sind die Erdlöcher zu frisch, die ausgerissenen Wurzeln zu feucht. Und dampft das Dunghäufchen da drüben nicht verdächtig? "Zurück zum Bach!", ruft Mzukisi. "Vielleicht können wir sie abpassen!"

Ab also ins Gebüsch. Sturm peitscht die Pinien, in der Ferne donnert der Atlantik gegen die Küste der Kaphalbinsel. Es gibt sicher angenehmere Tage, um sich zum ersten Mal auf Feindgebiet zu wagen. Doch dafür ist Mzukisi, der Guide, heute nur für uns da. Bereit, alle bangen Fragen zu beantworten. Und uns die wichtigste Regel schon auf der Herfahrt einzubläuen: Saft, Brot, Schokolade – alles, was ihr Begehren wecken könnte, müssen wir im Auto lassen. Unsere Kamera dagegen – kein Problem: Die historische Begegnung will ja dokumentiert sein.

Mensch trifft Pavian – was wir vorhaben, ist in Südafrika eigentlich gar nichts Besonderes. Der Affe mit dem nackten Po ist im ganzen Land verbreitet. Fast jeder Urlauber hat schon mal einen am Straßenrand hocken und sich lausen sehen. Doch der Direktkontakt verläuft selten friedlich: Der Mensch erschreckt sich, weil der Primat ihm zähnefletschend das Eis aus der Hand reißt. Und der Pavian leidet Höllenqualen, weil Gartenbesitzer auf den Obsträuber schießen oder Gift auslegen. Kurz: Das Verhältnis Mensch-Pavian ist am Kap mehr als angespannt. Höchste Zeit also für vertrauensbildende Maßnahmen. Deshalb sind wir hier.

Reiseinformationen Kapstadt Anreise Verschiedene Fluggesellschaften wie Lufthansa (www.lufthansa.com), Emirates (www.emirates.com) oder South African Airways (www.flysaa.com) fliegen von Frankfurt mit Zwischenstopp nach Kapstadt. Unterkunft Unterkünfte auf der Kaphalbinsel vermittelt zum Beispiel die Agentur "Cape Point Route". Auf der Homepage findet man auch Tipps für weitere Touren und Sehenswürdigkeiten: Tel: +27 21 782 9356, E-Mail: info@capepointroute.co.za, www.capepointroute.co.za Baboon Walks Die Touren zu den Pavianen finden täglich um 10 und um 14 Uhr statt und dauern 2 bis 3 Stunden. Kosten: ca. 30 Euro (Kinder: ca. 15). Mindesteilnehmerzahl: 2. Treffpunkt ist das Büro von "Baboon Matters", 3 Cruiser Close, Noordhoek. Anmeldung: Tel: +27(0)21 785 7493, E-Mail: baboonmatters@cybersmart.co.za, www.baboonmatters.org.za

Baboon Matters – "Der Pavian ist wichtig" heißt die Organisation, mit der wir heute eine der 15 Pavian-Horden der Kaphalbinsel besuchen wollen. Die Kapstädter Tierschützerin Jenni Trethowan hat die Touren 2002 ins Leben gerufen, um das Verhältnis zwischen Menschen und Affen zu verbessern. "Wir leben nun mal auf engstem Raum zusammen", sagt sie. "Also müssen wir Lösungen finden, miteinander auszukommen." Das Töten der Tiere gehöre sicher nicht dazu. "Das bringt nur Chaos in die Horden, macht alles schlimmer." Ihr Alternativvorschlag: eine friedliche Koexistenz – trotz gemeinsamer Liebe zu Obst und Eiscreme. Wie das geht, kann man auf den Baboon Walks lernen.

Weit muss man dazu vom Sitz der Organisation im Örtchen Glencairn 50 Kilometer südlich von Kapstadt nicht wandern. Das Pavianrevier beginnt gleich auf der anderen Seite des Dorfbachs. Die Siedlung ist für die Tiere hoch attraktiv – wegen ihrer Obstbäume und der gut gefüllten Mülltonnen. Und tatsächlich, dicht am Ufer finden wir sie: Vier Weibchen, erkennbar am rosa Po, wühlen im Laub nach Wurzeln, zwei Männchen staken mit wichtiger Miene umher, die Jungen tapsen neugierig auf uns zu: Segelohren, Kulleraugen – man möchte die Kleinen sofort auf den Arm nehmen. Gilt Streicheln eigentlich auch als vertrauensbildende Maßnahme?

"Finger weg!", ruft Mzukis. "Nie einen Pavian anfassen oder füttern!" Wer das tue, trage die Hauptschuld daran, dass die an sich sanften Affen so aggressiv geworden seien: "Wer Futter abgibt, ist in der Pavianhierarchie ganz unten. Für die Tiere heißt das: Den kann ich angreifen." Fünf Schritte Abstand empfiehlt er als Faustregel: "Im Idealfall behandeln uns die Tiere wie Luft."