Den schönsten Ausblick auf Wien hat man nicht etwa vom 137 Meter hohen Stephansdom. Jutta Ambrositsch weiß, dass die Sicht von ihrem Arbeitsplatz aus noch viel spektakulärer ist. Die ehemalige Werbegrafikerin baut seit sechs Jahren Wein an, unter anderem auf dem Nussberg, keine 20 Autominuten von der Wiener Innenstadt entfernt. "Hier liegt mir die Stadt zu Füßen", schwärmt Ambrositsch, eine von wenigen Frauen in ihrem Beruf und mit 35 Jahren auch eine der jüngsten Vertreterinnen der Winzerzunft.

Sportliche Designerkleidung, weißes Laptop – man sieht ihr die Werberin noch an. Aber wenn sie zur Arbeit geht, trägt sie Gummistiefel und Gartenhandschuhe. Die Fahrt zu ihrem Hang am Nussberg führt durch beide Welten, in denen sie zu Hause ist: Von der Innenstadt aus geht es durch den 19. Bezirk, ein Nobelviertel Wiens, in dem sich Werbeagenturen und Kreative niedergelassen haben und die Gegend entsprechend prägen. Hinter dem Edelbezirk endet die Großstadt plötzlich und es geht nach oben, durch urige, schmale Gassen, vorbei an ehemaligen Heurigen, von denen heute nur noch wenige betrieben werden. Am idyllischen Pfarrplatz steht das Beethovenhaus, in dem der Komponist 1817 gelebt hat. Hier scheint die Zeit stillzustehen: Der Wein, der den Innenhof umrankt, das grobe Kopfsteinpflaster und die Geranien in den Fenstern wirken wie aus längst vergangenen Tagen.

Von nun an wird der Weg immer steiler, das Auto quält sich um die engen Kurven – und plötzlich findet man sich mitten in den Weingärten wieder. Wer hier aussteigt und durch das sattgrüne Gras durch die Reihen von Weinstöcken geht, erblickt am Fuß des Bergs: Wien. Die Donau, das Riesenrad, der Dom – was eben noch eine laute, lebendige Großstadt war, wirkt auf einmal ganz ruhig und friedlich, wie ein riesiges Dorf. Erst von hier oben wird sichtbar, wie weit sich die Stadt erstreckt.

Jutta Ambrositsch lächelt zufrieden. "Es ist fantastisch, mit einer solchen Aussicht zu arbeiten." Die Jungwinzerin ist froh, dass sie nicht mehr jeden Tag in die Werbeagentur muss, sondern sich draußen in der Natur betätigen kann. Mit dem Jobwechsel ist Ambrositsch zu ihren Wurzeln zurückgekehrt: Ihre Eltern betreiben eine Forstwirtschaft im Burgenland. Obwohl sie das Leben in der Großstadt mag, braucht sie die Natur und die Bodennähe, die ein landwirtschaftlicher Beruf mit sich bringt.

Der Nussberg gilt in Winzerkreisen als die beste Lage Wiens. "Die Trauben werden hier spektakulär reif und bekommen ein beispielhaftes Aroma", sagt Ambrositsch. Auch Touristen kommen vermehrt hierher, um den Weinberg zu erwandern und die Aussicht zu genießen. Die Winzer unterstützen das: Einige schenken sogar direkt in ihren Gärten Wein aus. "Wir möchten die Menschen in die Weingärten locken, damit sie ein Verständnis für den Wiener Wein bekommen", sagt Ambrositsch.

Erfahrungen mit dem Weinanbau hat sie kaum, als sie den ersten ihrer mittlerweile sechs Gärten übernimmt. Gelangweilt von ihrem Werbejob, beschließt sie 2004 einen Weingarten im Südburgenland zu bewirtschaften. Als Hobby. Doch das Burgenland ist zu weit von Wien entfernt – Ambrositsch macht sich auf die Suche nach Weingärten in ihrer Wahlheimat. Dort nimmt man sie nicht ernst, bietet ihr "einen mickrigen Nordhang zum Auspflanzen" an. Ambrositsch fragt beim Obmann des Grinzinger Weinverbandes an. Drei Telefonate braucht es, bis er von der Euphorie der jungen Frau überzeugt ist. Er tritt ihr einen Teil seines eigenen Weingartens ab. Am nächsten Morgen um 8 Uhr beginnt Ambrositsch, ihren eigenen Wiener Wein zu machen.

Sie macht Praktika, informiert sich bei guten Winzern und eignet sich Fachwissen aus Büchern an. In kürzester Zeit erarbeitet sich die ehrgeizige Quereinsteigerin einen exzellenten Ruf. Nicht nur als Winzerin, sondern auch als eine, "die den alteingesessenen Weinbauern die Wadeln nach vorn gerichtet hat", wie man hier sagt. Sie kann sich durchsetzen. Ihre Weine sind in erster Linie in der Top-Gastronomie zu finden. Ein Großteil wird nach New York vertrieben. Denn dort werden zahlreiche Restaurants von österreichischen Köchen geführt, die gern mit Weinen aus ihrer Heimat arbeiten.