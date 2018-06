Die Deutsche Bahn zahlt Opfern der Hitzepannen in ihren ICE-Zügen nach eigenen Angaben 500 Euro Schmerzensgeld. Die Entschädigung erhalten alle Fahrgäste, die wegen einer ausgefallenen Klimaanlage ärztlich behandelt werden mussten.

Bisher hatte der Konzern jedem Reisenden, der zum Arzt oder ins Krankenhaus musste, einen Reisegutschein in Höhe von 150 Prozent des ursprünglichen Fahrpreises in Aussicht gestellt. Passagieren, die "massive Komforteinschränkungen" wegen der ausgefallenen Klimaanlagen hinnehmen mussten, hat die Bahn die Erstattung von 50 Prozent des Fahrpreises versprochen.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hatte eine Entschädigung von 300 Euro als Entschädigung für alle Fahrgäste gefordert.

Die Bahn hat derzeit wegen hochsommerlicher Temperaturen Probleme mit Klimaanlagen in Teilen ihrer ICE-Flotte. Die Klimaanlagen in ICE-2-Zügen sind nur für Temperaturen bis 32 Grad Celsius ausgelegt. Am vorvergangenen Wochenende hatten drei der Hochgeschwindigkeitszüge auf dem Weg von Berlin nach Köln und Düsseldorf wegen ausgefallener Klimaanlagen und extremer Temperaturen im Zuginneren stoppen müssen. Reisende hatten von Temperaturen von rund 50 Grad Celcius in ICE-Zügen gesprochen. Die Zugpassagiere waren teils dehydriert und mussten ärztlich behandelt werden.

Bahnchef Grube kritisierte die ICE-Hersteller. Dem Magazin Stern sagte er, sein Unternehmen habe "von der Industrie bislang fast nie Züge geliefert bekommen, die auch das geleistet haben, wofür wir bezahlt haben." Bahnkunden machte der Konzernchef wenig Hoffnung auf eine baldige Verbesserung der Situation. "Wir setzen alle Züge ein, die wir haben", sagte Grube. "Früher konnten wir jeden zehnten Zug in Reserve halten. Aufgrund der zehnmal häufigeren Kontrollintervalle ist die Reserve jedoch geschmolzen." Wenn heute ein Zug ausfalle, "haben wir bei den ICEs eben kaum noch Ersatz".

Die Bahn hat derzeit nicht nur Probleme mit überlasteten Klimaanlagen des ICE 2. Auch die Radachsen des ICE 3 und ICE T müssen nach einem Achsbruch im Juli 2008 häufiger per Ultraschall auf Risse hin kontrolliert werden. Damals war ein ICE in Köln entgleist. Die Kontrollen binden größere Teile der Wartungskapazitäten. "Wir fahren in den Werkstätten einen Drei-Schicht-Betrieb. Keine Frage, die sind stark ausgelastet", sagt Grube.

Einem Bericht des Tagesspiegel zufolge weiß das Bahn-Management womöglich schon länger um die Probleme mit den Klimaanlagen im ICE 2. In einer Statistik zum Zustand der ICE-2-Flotte sei für den Juni 2008 bei durchschnittlich vier der insgesamt 44 ICE-2-Zügen der Bahn "Klima defekt" vermerkt, berichtet das Blatt. Grube hatte in den vergangenen Tagen betont, die Anlagen des entsprechenden Zugtyps seien bislang "völlig unauffällig" gewesen.