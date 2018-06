Inhalt Seite 1 — Google steigt ins Reisegeschäft ein Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Google hat den nächsten Wachstumsmarkt für sich entdeckt: Das Online-Geschäft mit Flugtickets. Das Internet-Unternehmen will zwar selbst keine Flugreisen verkaufen. Es hat aber ganze 700 Millionen Dollar (rund 560 Mio. Euro) ausgegeben, um einen Software-Spezialisten für Fluginformationen zu kaufen.

Dem Geschäft dürfte eine harte Prüfung durch amerikanische Wettbewerbshüter bevorstehen. Google hat damit ab sofort eine Schlüsselposition bei der Suche nach passenden Flugreisen im Internet inne.

Das Unternehmen ITA Software, für das Google komplett in Cash zahlte, wertet Flugreise-Informationen aus und stellt die Daten zum Beispiel Reise-Portalen wie Expedia zur Verfügung. Pikant an der Übernahme ist, dass auch die Suchmaschine Bing des Google-Rivalen Microsoft zu den ITA-Kunden zählt. Google beeilte sich zu betonen, dass alle bisherigen Verträge erfüllt werden.

Seit es im April erste Medienberichte über Gespräche zwischen ITA und Google gegeben hatte, machen sich die Reiseanbieter Sorgen. Dem Wall Street Journal zufolge sollen Expedia sowie die Wettbewerber Kayak, Travelport und Amadeus in den vergangenen Monaten gemeinsam versucht haben, ITA vor Google wegzuschnappen, die von wenigen Aktionären kontrollierte Firma ließ sie aber abblitzen. Die bisherigen Eigentümer sollen nach Informationen der Zeitung zunächst eine Milliarde Dollar verlangt haben, Google habe aber den Preis gedrückt.

Google wolle mit der Übernahme die Suche nach Flugtickets deutlich verbessern, kündigte der Internet-Konzern an. Einfach nur wie andere die ITA-Software zu lizenzieren, hätte für die geplanten Innovationen nicht ausgereicht, sagte Konzernchef Eric Schmidt.

ITA war in den neunziger Jahren von Computerspezialisten gegründet worden und wird in der Branche hoch geschätzt. ITA Software ist vor allem in den USA aktiv. Das Geschäftsvolumen in Europa sei so gering, dass die Übernahme nicht bei den dortigen Wettbewerbshütern angemeldet werden müsse, betonte Google. Flugreise-Informationen auszuwerten ist ein hartes Geschäft: Die Preismodelle der Airlines sind oft verwirrend komplex, viele Passagiere in einem Flugzeug bezahlen völlig unterschiedliche Preise.