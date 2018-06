Innen Saunatemperatur, außen Technikprobleme: Die Bahn hat nach ZDF-Informationen unabhängig vom Ausfall etlicher ICE-Klimaanlagen mit zahlreichen Störungen zu kämpfen. So hätten etwa am vergangenen Freitag in mehr als 200 Fällen Signale, Weichen und in Stellwerke nicht richtig funktioniert, berichtete das ZDF-Magazin Frontal 21 unter Berufung auf interne Unterlagen der Deutschen Bahn. Die Züge hatten allein dadurch insgesamt fast 90 Stunden Verspätung gehabt. Davon seien 670 Züge betroffen gewesen.

Eine Woche zuvor, am 10. Juli, als erstmals bei großer Hitze mehrere ICE-Klimaanlagen ausfielen, gab es insgesamt 293 Störfälle, diesmal an Zügen. Es traten Bremsstörungen auf, Triebzugschäden, Störungen an Funkeinrichtungen und Zwangsbremsungen, alles mit unbekannter Ursache. 485 Züge waren insgesamt über 100 Stunden verspätet.

Zum Vergleich: Ohne S-Bahnen sind in Deutschland täglich rund 2200 Personenzüge unterwegs. Beide Tage waren heißer Sommertage mit örtlichen Gewittern am Abend, am 16. Juli auch mit Hagel und starken Regenfällen. Die Bahn bestätigte, tatsächlich habe es "aufgrund der Witterungsverhältnisse" vermehrt Störungen im Schienennetz gegeben.

Wegen hochsommerlicher Temperaturen hat das Unternehmen derzeit auch Probleme mit Klimaanlagen in Teilen ihrer ICE-Flotte. In den 44 älteren ICE-2-Zügen sind sie nur für Temperaturen bis 32 Grad ausgelegt. Am vorvergangenen Wochenende hatten drei der Hochgeschwindigkeitszüge auf dem Weg von Berlin nach Köln und Düsseldorf wegen ausgefallener Klimatisierung stoppen müssen. In einem der Züge waren mehrere Schüler wegen extremer Temperaturen im Zuginneren kollabiert, neun von ihnen wurden in Bielefeld ins Krankenhaus gebracht.

Wie das ZDF berichtete, ergab eine Analyse der Bahn, dass die Temperatur in den Wagen auf mehr als 70 Grad Celsius gestiegen war. Schon vor Tagen hatten Reisende von Temperaturen von rund 50 Grad Celcius in ICE-Zügen gesprochen. Eine Lehrerin, die mit Schülern reiste, berichtete aber auch von über 70 Grad.

Die Bahn wies dies zurück. "Eine interne Störfallanalyse, wonach 70 Grad im ICE 846 gemessen worden seien, ist uns nicht bekannt", sagte ein Sprecher. Die Information von Frontal 21sei unseriös. Diese Fragen seien Gegenstand von Ermittlungen der Bahn und der Bundespolizei. "Die Vorfälle werden also lückenlos aufgeklärt."

Die Bahn war nach den Hitze-Vorfällen unter Druck geraten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Das Bundesverkehrsministerium verlangte Aufklärung, das Verbraucherschutzministerium klagte über Salamitaktik bei der Information über die Vorfälle. Das Unternehmen versprach betroffenen Passagieren Entschädigung. Verbraucherschützer hatten 300 Euro Schmerzensgeld pro Person verlangt. Politiker forderten, dass die Bahn die ICE-Tickets vorläufig zum Normaltarif verkaufe, weil die Reisequalität unter diesen Umständen nicht dem Preis entspreche.

Am Donnerstag beschäftigt sich der Verkehrsausschuss des Bundestages mit der Pannenserie. Eingeladen sind Vertreter des Eisenbahnbundesamtes und der Bahn. Auch Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) wird teilnehmen. Bahnchef Rüdiger Grube hat bereits Fehler seines Personals eingestanden.