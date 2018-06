Die Wild Coast trägt ihren Namen mit vollem Recht. Bis heute ist sie auf einer Länge von 200 Kilometern kaum mehr erschlossen als die Kalahari. Zwischen East London und Durban schert die Nationalstraße weit ins Hinterland aus, um die schroffe Küste zu umgehen. Von See her ist sie noch unzugänglicher, es gibt so gut wie keine Anlegestellen, geschweige denn Häfen.

Örtliche Führer eskortieren Touristen von Port Edward aus die Küste entlang, die Brandung des Ozeans zur Linken, das steil abfallende Pondoland zur Rechten. Mit Ende sechzig ist Christopher der Routinier unter den Gelegenheits-Fremdenführern, ansonsten lebt er von einer kleinen Rente und ein paar Parzellen Land. Ganz wie sein Namenspatron muss er seine Gäste unbeschadet über zahllose Flüsse bringen. Die meisten sind so flach, dass man sie durchwaten oder durchreiten kann. Für die größeren aber sind Reisende auf Boote angewiesen. Mancherorts haben die Fährleute Kanus oder Kajaks, denn damit können sie die Wasserläufe nicht nur überqueren, sondern auch ein gutes Stück befahren. So gehören Bootstouren mittlerweile zu den touristischen Attraktionen der Wild Coast – neben Reiten und Wandern. Ein romantischer Triathlon.

Reiseinformationen Wild Coast Anreise South African Airways und Lufthansa fliegen täglich ab Frankfurt und München nach Johannesburg. Die der Wild Coast nächstgelegenen Flughäfen sind Durban, Umtata (Mthatha) und East London, von dort fährt man zwei bis vier Stunden nach Port St. Johns, dem Hauptort der Küste. Einige der größeren Hotels bieten Transfers vom Flughafen an, sonst ist man auf Taxi oder Mietwagen angewiesen. Aktivitäten Die touristische Infrastruktur an der Wild Coast ist labil, vieles ändert sich von Jahr zu Jahr. Mobile Camps wie das am Mtentu werden von wechselnden Veranstaltern angemietet. Küstenwanderungen mit Übernachtung am Mtentu bieten derzeit etwa www.active-escapes.co.za und www.africanadrenalin.co.za an. Die Hotels in größeren Orten wie Port Edward, Port St. Johns und Coffee Bay vermitteln Wanderführer und meist auch Bootstouren. Unterkunft Outspan Inn: Gartenhotel alter Schule direkt im Ort, zu wohlfeilen Preisen zwischen 35 und 50 Euro pro Person, inklusive Frühstück. www.outspaninn.co.za Khululeka Retreat: Abgeschiedene Ferienbehausung etwa dreißig Minuten Fahrt östlich von Port St. Johns. Malerische Rundhütten für Selbstversorger, großer Garten mit traumhaftem Panorama. 30 bis 35 Euro pro Person. www.khululeka.co.za Umngazi River Lodge: Schickes Bungalow-Dorf am einsamen Strandsee, für die gehobene Klientel. 70 bis 150 Euro pro Person, inklusive Vollpension. www.umngazi.co.za

Der schönste, weil entlegenste und geheimnisvollste Fluss, ist der Mtentu. Um seine Mündung zu ereichen muss man eine zweitägige Wanderung auf sich nehmen. Doch die eigentliche Reise beginnt erst hier: Rund um ein paar Feigenbäume schart sich ein kleines Camp mit hohen Zelten und Pfahlhütten. Die sinkende Sonne bringt die Sandsteinwände zum Glühen. Hoch am Himmel schwebt ein Adler, während ringsum die allabendliche Dschungelserenade anhebt. Die warme Felddusche spült allen Staub und Schweiß des Tages ab. Die Crew tischt Hühnercurry, Teigtaschen und Tee auf.

Wie fast alle Bewohner von Pondoland kann Christopher kaum schwimmen oder paddeln. Dennoch fasst er sich am nächsten Morgen ein Herz und steigt mit Schwimmweste in eines der schwankenden Kajaks. Wonderful, der Fährmann, übernimmt die Führung. Er heißt tatsächlich so – viele Menschen hier tragen solche sprechende Namen. Die Küchenhelferin heißt Patience, ihr männliches Pendant Goodman. Im nächsten Dorf kann man dann auch noch No­smoking und The Last One begegnen.

Der Mtentu, am Unterlauf fast hundert Meter breit, verengt sich rasch zwischen den Klippen. Noch die beschaulichste Kahnpartie gerät hier zur Entdeckungsfahrt, zu einer amphibischen Safari. Beim Ablegen streichen Kronenkraniche lautlos über das Lager. Als die Gruppe nach einer Stunde in einen stillen Seitenarm einfährt, springen dort meckernde Meerkatzen von Ast zu Ast. Ein Eisvogel blitzt, ein Otter taucht. Zurück auf dem Hauptarm geht es paddelnd tiefer ins Hinterland hinein.

Anfangs spiegelt sich die Sonne noch gleißend auf dem Fluss. Dann aber rücken die Ufer immer näher zusammen. Wie ein dichter, dunkler Pelz bedeckt subtropische Vegetation die Wände, die schließlich zu einem grünen Tunnel werden.

Wer so weit vorgedrungen ist, den umfängt ein Zauberwald. Auf fast jeder Exkursion durch Pondoland finden Botaniker neue Spezies. Insgesamt sollen es über 1.300 sein, viele davon endemisch. Wie etwa die Miniatur-Kokospalme, die Wonderful nach langer Suche entdeckt, und deren Früch­te kaum größer als Walnüsse sind. Oder die haushohe Lydenburgia, die ebenfalls nur hier und im Nachbartal wächst.