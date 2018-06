Inhalt Seite 1 — Für jeden Gast einen eigenen Strand Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Die Schwalben lassen Pavlo Karapapas nicht im Stich. Pünktlich mit den ersten warmen Frühlingstagen sind sie da, um bei ihm ihre Jungen aufzuziehen. Dicht an dicht wie Honigwaben kleben graue Lehmnester an Karapapas Haus, sie hängen unter den Balkonen, dem weit ausladenden, blassroten Ziegeldach und in den Verstrebungen der hölzernen Pergola im Innenhof. Weil Schwalben Glück bringen, freut sich Karapapas über die geflügelten Mitbewohner – trotz Dreckhäufchen unter den Nestern.

Niemanden stört es hier, wenn sie tagein tagaus mit sirrenden Rufen knapp über den Köpfen der Menschen hinwegsegeln – im Zickzackflug auf der Jagd nach Mücken, um damit den immer hungrigen Nachwuchs zu füttern. Eines Tages im Herbst sind die Zugvögel plötzlich weg.

So geht das seit über 30 Jahren: Seit 1976, als Pavlos Karapapas aus den USA nach Parthenonas auf Sithonia zurückgekehrt ist. So ging es auch, als die Touristen in Schwärmen kamen, genau wie die Schwalben. Jetzt sind keine Touristen mehr da. Es ist, als wäre die Zeit zurückgedreht worden.

Anfang der 1970er Jahre gab es hier noch keinen Strom und kein fließendes Wasser, nur eine Holperpiste führte von der fünf Kilometer entfernten Küstenstraße zum kleinen Bergdorf hinauf, das alle Bewohner auf der Suche nach Arbeit und einem besseren Leben verlassen hatten. Der Rückkehrer Karapapas baute sein halb verfallenes Elternhaus wieder auf und eröffnete dort eine Taverne. Er hatte Erfolg damit, bald folgten andere seinem Beispiel nach.

Heute ist in der ehemaligen Dorfschule ein sehenswertes Folkloremuseum untergebracht, die meisten der jahrhundertealten Steinhäuser von Partenonas wurden originalgetreu renoviert. An den Einfahrten parken die mächtigen Geländewagen von Griechen, die im gut 100 Kilometer entfernten Tessaloniki leben und hier ihre Urlaubstage verbringen.

Reiseinformationen Griechenland Anreise Der zentrale Flughafen für Nordgriechenland ist Thessaloniki. Von da dauert die Fahrt zum mittleren Chalkidiki-Finger mit dem Mietauto etwa zwei Stunden. Unterkunft Das edelste Haus auf Sithonia ist das Hotel Danai Beach Resort bei Nikiti, in traumhafter Lage inmitten eines Pinienhaines. Preise zwischen 480 Euro (einfaches Doppelzimmer) und 8080 Euro (White Villa). Tel. 0030 23750 2231 Günstiger wohnt sich zum Beispiel im Korali House in Neos Marmaras; DZ 40 – 50 Euro. Tel. 0030 23750 72371 Essen und Trinken Restaurant Paul in Parthenonas, bekannt für einheimische Spezialitäten. Tel. 0030 2375 071349 Freizeitaktivitäten In Neos Marmaras lässt sich jede Menge Wassersport treiben, zum Beispiel Wasserski, Bootsverleih, Windsurfing und Parasailing. Allgemeine Auskünfte im Reisebüro Meli Tours, Tel. 0030 2375 72133

Die ausländischen Touristen kurvten früher von Juni bis September in Invasionsstärke von ihren Ferienwohnungen am Meer die schmale Teerstraße nach Partenonas hinauf, das wie ein Juwel auf einem grünen Kissen aus Olivenhainen und Weinäckern am Fuß des 800 Meter hohen Itamosberges thront. In der kühlen Jahreszeit wird es still im Dorf, über die Wintermonate leben in Partenonas nur mehr vier betagte Rentner.

Doch in diesem Jahr scheint alles anders zu sein, die Fremden bleiben aus. Im Hotel an der Hauptgasse ist Ende Juni kaum ein Drittel der Zimmer belegt. In Pavlo Karapapas Taverne guckt der Kellner Löcher in die Luft, auf der Terrasse im Freien, wo der Blick über ein gewelltes Hügelland schweift und tief unten die blau geriffelte Ägäis in der Sonne gleißt, herrscht gähnende Leere.