Nach mehreren Stunden Zwangspause hat sich der Eurostar-Zugverkehr unter dem Ärmelkanal wieder normalisiert. Die Verbindung sei am Morgen wieder aufgenommen worden, sagte eine Sprecherin von Network Rail, dem Betreiber des Eurostar. Nachdem in der Nacht in einem Londoner Tunnel unter der Themse Rauch gemeldet worden war, hatte Network Rail den Betrieb auf der Strecke London-Paris aus Sicherheitsgründen ausgesetzt. Hunderte Passagiere saßen am Abend in der britischen Hauptstadt fest. Im Eurostar-Tunnel unter dem Ärmelkanal selbst gab es einem Sprecher zufolge jedoch keinen Rauch.

Die Eurostar-Züge verkehren zwischen London und Paris sowie London und Brüssel durch den Ärmelkanaltunnel. Die Verbindung zwischen London und Paris dauert normalerweise zwei Stunden und 15 Minuten; zwischen London und Brüssel eine Stunde und 51 Minuten. Zusammen mit den Auto- und Lkw-Zügen von Eurotunnel unterqueren täglich rund 48.000 Menschen per Bahn den Ärmelkanal.

In der Vergangenheit hatten die Eurostar-Züge wiederholt mit Problemen zu kämpfen. Im vergangenen Dezember steckten mehrere Eurostars wegen technischer Probleme aufgrund von Kälte in dem Tunnel unter dem Ärmelkanal fest.