Das Boot schwankt. Die Touristen verziehen das Gesicht, als das Schilf ihre Arme streift. Tuelo steht im Bug, sein Gesicht ist so ruhig wie die Wasseroberfläche. Wer bei den Bayei aufgewachsen ist, der weiß, wie man ein Einbaum-Boot durch das weite Schilflabyrinth des Okavangodeltas steuert. Daran ändern auch die neuen Mokoros nichts. Die schlanken Stak-Boote sind inzwischen aus Plastik und damit viel wackeliger als die schweren, tief liegenden Holzboote, die Tuelos Großväter noch steuerten.

Der Wandel hat zwei Gründe: Zum einen soll der von den großen Elefanten-Herden ohnehin schon dezimierte Baumbestand geschont werden und zum anderen benötigt der Steuermann mit dem leichteren Plastik-Mokoro weniger Kraft. Das ist besonders praktisch, wenn der Kahn mit zwei Touristen und deren Camping-Ausrüstung voll beladen ist. Jetzt in den letzten Monaten der Trockenzeit, der Hauptsaison, ist das im Dorf Seronga recht häufig der Fall.

Hier im Nordwesten Botswanas hat eine Gruppe von 30 Männern vor zwölf Jahren eine Tourismus-Kooperative gegründet. Heute zählt der Okavango Polers Trust 75 Bootsführer und hat eine eigene Gästelodge. Alle Einnahmen bleiben in der Gemeinschaft und die Besucher bekommen fernab jeder Sterne-Lodge noch einen kleinen Einblick ins dörfliche Leben.

Reiseinformationen Botswana Anreise Generell zu empfehlen ist ein Flug über Johannesburg nach Maun, der größten Stadt am Delta. Die Angebote der großen Fluglinien variieren hier stark, der Vergleich lohnt sich. Von Maun reist man entweder per Mietwagen oder per Charterflug. Die Anreise mit dem Auto dauert sieben bis acht Stunden, inklusive einer kostenlosen Fährfahrt über den Okavango bei Shakawe. Mietwagen gibt es in Maun über Argus Car Hire www.argusrentals.com/Africa/Botswana/car-rental-car-hire-Maun-Airport.html oder direkt über 4x4 Hire Mechto in Maun www.maunselfdrive4x4.webs.com, Telefon: 00267 6861875 oder 00267 71303788). Flüge von Maun direkt nach Seronga gibt es bei Mack Air www.mackair.co.bw, Telefon: 267 686 0675, Email: reservations@mackair.co.bw Unterkunft Eine Rund- oder Holzhütte beim Okavango Polers Trust kostet 604 Pula (68 Euro) für zwei Personen inklusive Frühstück. Einen Campingplatz gibt es für umgerechnet acht Euro pro Person pro Nacht. Das Zelten mit eigener Ausrüstung während der mehrtägigen Mokoro-Fahrten ist im Tour-Preis enthalten. Der Okavango Polers Trust hat ein eigenes Restaurant, das lokale Spezialitäten anbietet. In Seronga gibt es für Selbstversorger zwei kleine Geschäfte, die größtenteils Konserven und etwas Gemüse anbieten, sowie einen Fleischer, der jedoch nicht immer Fleisch hat. Gerade für längere Touren ist es daher notwendig, in Maun oder Shakawe einen Vorrat einzukaufen. Botswana hat hervorragendes Rindfleisch, hier ist allerdings der Transport ein Problem, denn es darf zum Schutz vor Maul- und Klauen-Seuche nicht über die vielen Vieh-Sektoren-Grenzen mitgenommen werden. Mokoro-Touren Ein Tagesausflug kostet 720 Pula (80 Euro) pro Boot (für zwei Personen), eine Zwei-Tages-Fahrt mit Übernachtung gibt es für 1680 Pula (189 Euro), jeder weitere Tag mit Übernachtung kostet zusätzlich 720 Pula, alle Preise sind pro Boot. Beste Reisezeit Beste Reisezeit für das Okavango-Delta ist das Winterhalbjahr von April bis August, die meisten Touristen kommen ab Juni. Wenn im November die Regenzeit einsetzt erblühen die trockenen Inseln, aber die Straßen können unbefahrbar werden. Weitere Sehenswürdigkeiten Rund anderthalb 4x4-Autostunden südlich von Shakawe liegen die Tsodilo Mountains, die wichtigste Kultur-Stätte Botswanas und gleichzeitig der Ort mit der höchsten Konzentration von Felsenmalereien im südlichen Afrika. Zwei Autostunden östlich von Maun eröffnet sich die größte zusammenhängende Landschaft von ausgetrockneten Salzseen weltweit. In der Regenzeit (ab November) sind hier tausende Flamingos zu beobachten, doch auch sonst lockt die karge Region mit prächtigen Wüsten-Elefanten und Löwen.

Mit zwölf Jahren hat Lethabile Tuelo erstmals selbst ein Mokoro gesteuert. Kurz nachdem sich die Kooperative gegründet hat, hat auch er sich beworben. Die anderen Bootsmänner wählten ihn in ihren Kreis. Das war 1998. Tuelo hat danach zuhause Bücher gewälzt, in Gruppentreffen gelernt und sich so auf die Prüfung zum Touristenführer vorbereitet. Im Jahr 2002 hat er sich schließlich auf die weite Tour ins acht Autostunden entfernte Maun gemacht, um das zweitägige Examen abzulegen.

Solche Reisen sind selten in Seronga, der Alltag ist einfach und ruhig. Die Menschen leben von Fischfang, Viehzucht und Ackerbau. Dazu kommt das, was die Natur bereitstellt: Beeren, Wurzeln von Wasserlilien oder Termiten zum Beispiel. Einige dieser Spezialitäten hat auch das Restaurant der Einbaumfahrer-Lodge im Angebot, doch der kulturelle Transfer beschränkt sich nicht auf das, was auf dem Teller landet.

Wer einmal durchs Dorf läuft und sich nicht scheut, nachzufragen, lernt viel über das klar geordnete, aber eben auch angenehm langsame Leben im ländlichen Botswana. Dass der Gast hier dennoch der Fremde bleibt, ist offensichtlich: Zu groß sind die Unterschiede zwischen Reisenden und Einheimischen. Wie groß merkt man spätestens nach Einbruch der Dunkelheit. Während die Touristen-Unterkünfte dann dank Generator hell erleuchtet sind, ist es ringsum stockdunkel. Elektrizität gibt es im Dorf fast gar nicht, Guide Tuelo lädt sein Handy beispielsweise an einer Autobatterie auf.

Die Botsuanische Regierung hat sich vorgenommen, bis 2016 jedes Dorf ans Stromnetz anzuschließen. Die Masten dafür stehen in Seronga auch schon seit einem Jahr, die Kabel werden derzeit angebracht – doch das dauert, weil die Entfernungen riesig sind. Botswana ist mehr als anderthalbmal so groß wie Deutschland, hat aber nur gut zwei Millionen Einwohner.