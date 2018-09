In Mestá (Süden der Insel): Pipidis Traditional Houses (in Häusern aus dem 16.Jahrhundert), für 2-6 Personen, 60 - 80 Euro pro Apartment. Telefon 0030 22710 76029

Im Kampos (Areal mit vielen Herrenhäusern in Hauptstadt-Nähe, mit "Toskana Flair"): Perleas Mansion, Vitiadou Str., Kambos 82100 Chios. Telefon 0030 22710 32217 und 32962, www.perleas.gr Doppelzimmer je nach Saision 75 - 120 Euro.

In Volissos (Norden der Insel): Sanierte Steinhäuser mit schönem Blick für 2-7 Leute: Ta Petrina, Volissos, 82103 Chios. Telefon 0030 22740 21128, Homepage: www.tapetrina.gr E-Mail: tapetrina@tapetrina.gr, tapetrina.uk@virgin.net Preise je nach Saison und Größe 490 - ca. 1000 Euro pro Woche.