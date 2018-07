Ein Waldbrand hat Badegäste an einem Strand der spanischen Ferieninsel Ibiza überrascht. Rund 1200 Menschen, die sich in der beliebten Bucht von Benirras zu einer Feier versammelt hatten, wurden mit Booten in Sicherheit gebracht. Drei Menschen erlitten nach Angaben der Behörden leichte Verbrennungen oder zogen sich Rauchvergiftungen zu. Mehrere Häuser mussten evakuiert werden. 22 Autos, die in der Nähe der Bucht geparkt waren, brannten aus.

Die Löschmannschaften hatten im Kampf gegen die Flammen mehrere Flugzeuge und Hubschrauber im Einsatz. Sie wurden von Einheiten des Militärs unterstützt. Es gelang ihnen, ein Übergreifen auf Wohngebiete der Ortschaft Sant Joan de Labritja zu verhindern.



Die Flammen vernichteten nach vorläufigen Schätzungen 80 bis 100 Hektar Wald. Die Feuerwehr hat den Brand inzwischen unter Kontrolle gebracht. Zuvor hatte sie bereits einen zweiten Herd in Sant Miguel gelöscht.

Das Feuer gilt als der bisher größte Waldbrand in diesem Jahr auf der Inselgruppe der Balearen. Die Brandursache ist noch ungeklärt.